Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana a souligné, lundi à Mostaganem, que c'est l'approche économique qui déterminera à l'avenir les orientations et les perceptions liées aux ports et aux aéroports et les différentes infrastructures de base relevant du secteur.

M. Zahana, qui était accompagné du ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a déclaré à l'issue de sa visite à la base aérienne d'évacuation sanitaire et de lutte contre les incendies à l'aéroport de Sayada (sud de Mostaganem), que "l'activité et la croissance économique au niveau de différentes wilayas fixent toutes les orientations et les perceptions concernant les ports et les aéroports et les différentes infrastructures relevant du secteur des transports".

Le ministre a indiqué que grâce aux ports et infrastructures qu'elle recèle, en plus de son tissu économique, la wilaya de Mostaganem peut être promue à un rang national dans plusieurs domaines en relation avec ses atouts naturels et ses capacités économiques.

Rappelant que "la valeur économique déterminera les politiques", M. Zahana a fait savoir que "cette structure de base (la base aérienne) est un moyen qui peut être une locomotive en mesure d'engendrer d'autres activités et de nouvelles dimensions dans les années à venir".

Il a, par ailleurs, inspecté cette infrastructures gérée par la société Tassili Airlines (filiale de Sonatrach), qui contribue au plan national d'évacuation sanitaire et de lutte contre les incendies de forêts, à travers une

flotte déployée, composée de 4 avions bombardiers d'eau, un avion de soutien logistique et un hélicoptère d'évacuation sanitaire".

Les deux ministres ont inspecté, auparavant, les travaux d'aménagement de la zone industrielle de Bordjia (commune de Hassiane) avec ses tranches 1 et 2, qui peuvent fournir respectivement 465 et 427 assiettes foncières, la plupart destinées à l'exploitation industrielle, et ce outre des espaces d'exposition, des espaces verts et des terrains destinés aux équipements publics et parkings pour véhicules et camions.

Le taux d'avancement des travaux d'aménagement (routes, eau, assainissement et fibres optiques) dans la région, qui ont connu la domiciliation de 13 projets d'investissement devant générer 2.500 postes d'emploi, a atteint 99 pour cent, selon les explications fournies.

Au début de la visite, le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique a supervisé l'opération de livraison d'une unité industrielle (zone d'activités industrielles de Fornaka), récupérée par l'Etat et remise à la société nationale des travaux publics, dans le cadre du programme de recouvrement des fonds pillés, sachant que cette usine destinée à la fabrication de canalisations en béton reprendra ses activités "d'ici un mois" avec la création d'environ 360 postes de travail, a-t-on indiqué.