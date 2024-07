Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé, lundi au siège du ministère, une réunion extraordinaire de la Commission nationale d'évaluation des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, indique un communiqué du ministère des Finances.

Dans une allocution prononcée lors de la rencontre, qui constitue la 2e réunion complémentaire de la série des réunions extraordinaires de la Commission nationale, le ministre a salué les efforts consentis dans le cadre du Comité National de Coordination, ainsi que des équipes de travail chargées du parachèvement du rapport d'évaluation nationale des risques dans les délais impartis, ajoute la même source.

Dans l'objectif de réaliser les résultats escomptés, notamment pour les futurs travaux, M. Faid a incité "tout un chacun à poursuivre le travail sérieux", selon le communiqué.

Avant d'aborder l'ordre du jour, la parole a été donné au Secrétaire général (SG) du ministère de la Défense nationale (MDN), en sa qualité de vice-président de la Commission, qui a mis l'accent sur plusieurs points, notamment la nécessité d'enrichir le projet du rapport partiel sur l'évaluation des risques et la stratégie nationale de prévention des risques de blanchiment d'argent, outre la nécessité de prendre en compte les estimations concernant les niveaux des risques des secteurs concernés, et l'intensification des efforts afin de lever le plus grand nombre de réserves, saluant au terme de son intervention, les équipes de travail pour toutes les remarques formulées, notamment celles relatives à la cohérence des données et l'absence de contradictions.

Dans ce cadre, le chef du projet a passé en revue les importantes modifications apportées au rapport en tenant en compte des propositions présentées par le MDN, la Direction générale des Impôts, la Direction générale du Domaines national (DGDN) et la Direction nationale de la Sûreté nationale (DGSN).

Parmi les propositions mises en exergue par le chef du projet, le communiqué a mentionné les axes suivants: le renforcement du cadre juridique et réglementaire, le renforcement et l'enrichissement du cadre institutionnel, ainsi que le changement des Statuts de la Cellule du Renseignement financier (CRF).

Ces amendements interviennent suite à l'évaluation du niveau des risques pour les secteurs concernés et la classification des crimes selon la catégorie.

Ces propositions ont permis la prise de plusieurs décisions approuvées par tous les membres, notamment l'adoption du rapport national partiel sur l'évaluation des risques du blanchiment d'argent et la stratégie nationale de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent, la généralisation de l'executive summary dudit rapport à l'ensemble des organismes concernés par la définition et la mise en œuvre des mesures de contrôle et dissuasives, outre la publication de l'executive summary des résultats du rapport national partiel sur le site officiel de la CRF, selon le communiqué du ministère.