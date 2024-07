Le groupe Sonatrach a annoncé, lundi dans un communiqué, que les parties concernées par le projet de transport de l'hydrogène vert produit en l'Algérie vers l'Europe (SoutH2 Corridor), se sont accordées sur la signature, courant septembre 2024, d'un protocole d'entente pour la réalisation conjointe d'études de faisabilité relatives à la mise en œuvre de ce projet intégré, tout le long de la chaine de valeur de l'hydrogène.

A cet effet, le communiqué a expliqué que le projet SoutH2 Corridor a été au centre d'une rencontre de haut niveau organisée, lundi, au niveau du siège de la direction générale de Sonatrach, et ce, en présence des sociétés VNG (Allemagne), SNAM (Italie), SEA CORRIDOR (Italie) et VERBUND (Autriche).

Cette rencontre s'est tenue en présence du P-dg de Sonatrach, M. Rachid Hachichi, M. Polk Hans-Joachim, membre du conseil d'administration de VNG, M. Caria Francesco, P-dg de SEA CORRIDOR, M. Ercoli Piero, directeur exécutif de la SNAM, Mme Susanna Zapreva, directrice Energies Renouvelables au niveau de VERBUND, ainsi que d'autres hauts managers et experts, a fait savoir Sonatrach.

Au cours de cette réunion, diverses présentations et discussions ont été organisées autour de cet ambitieux projet, affirme le communiqué, soulignant, que les parties se sont accordées sur la signature, courant septembre 2024, d'un protocole d'entente pour la réalisation conjointe d'études de faisabilité relatives à la mise en œuvre de ce projet intégré tout le long de la chaine de valeur de l'hydrogène.

Le groupe a, par ailleurs, rappelé que le SoutH2 Corridor, l'une des sources les plus importantes d'approvisionnement de l'Union Européenne en hydrogène vert, vise à transporter près de 4 millions de tonnes d'hydrogène vert par an de l'Algérie vers l'Allemagne en passant par l'Italie et l'Autriche, à travers les infrastructures existantes réaffectées pour transporter l'hydrogène ou de nouvelles infrastructures dédiées.