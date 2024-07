Pas moins de 156 exploitations agricoles, d'une surface globale de 3.540 hectares (ha) dédiés au développement des cultures stratégiques, ont été raccordées au réseau d'électrification dans la wilaya d'El-Meneaâ, a-t-on appris lundi de la direction de distribution (Sonelgaz-distribution).

La mise en service de l'électrification lancée par les autorités locales a permis en premier lieu l'alimentation de 150 exploitations agricoles au niveau du périmètre Hassi Lâabid, à 3 km de la commune d'El-Meneaâ, à la faveur de la réalisation d'un réseau de distribution de 21 km de lignes de basse tension (BT), et d'un autre de 8 km de haute tension (HT), en sus de la mise en place de 15 transformateurs électriques.

Ces exploitations vastes de 3.500 ha sont versées dans la production des cultures stratégiques, phœnicicole, fruitière, maraichère et l'élevage, a-t-on expliqué.

Cette opération d'électrification a été également appuyée d'une autre de raccordement de six (6) exploitations agricoles vastes de 40 ha, structurées en périmètre de "Hassi-Touil", commune de Hassi El-Gara, ayant nécessité la réalisation, à la faveur d'un montant d'investissement public de 8,6 millions DA, d'un réseau de 14 km et de six (6) transformateurs électriques d'une capacité de 160 Kilovolts chacun.

Retenues au titre des efforts de développement du secteur de l'agriculture et d'électrification des différentes régions de la wilaya, pôle agricole en cultures stratégiques, des opérations similaires d'électrification seront réalisées au profit des autres périmètres agricoles de la wilaya.