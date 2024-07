Le secteur de l'éducation dans la wilaya de Jijel se renforcera au cours de la prochaine année scolaire de 20 nouveaux établissements, apprend-on mardi auprès des services de la wilaya.

"La prochaine année scolaire verra notamment la mise en service d'un lycée dans la commune d'Oudjana, de cinq collèges d'enseignement moyen (CEM) à Jijel (2), Taher (2) et El Milia (1) et deux groupes scolaires dans les deux communes de Jijel et Taher", a précisé la même source.

Onze groupes scolaires seront également réceptionnés à El Milia (4), Settara (3), Sidi Maarouf (2) et Djimla (2) en plus de six classes de remplacement dans la commune de Taher, a-t-on fait savoir.

Ces projets affichent des taux importants d'avancement des travaux allant de 50 à 100 %, a-t-on indiqué, ajoutant que ces structures permettront à terme de réduire le problème de surcharge des classes dans certains établissements et de rapprocher les établissements de certaines agglomérations.