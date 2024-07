La direction des transports d'Oran a décidé d'ouvrir des lignes de transport collectif pour renforcer le transport en commun en direction des nouvelles zones d'habitation de la wilaya, a-t-on appris, mardi, auprès du directeur des transports, Bensaad Kessar.

Selon le même responsable, il a été décidé l'ouverture de trois nouvelles lignes de transport dans les zones Est de la wilaya d'Oran, où de milliers de familles ont été récemment relogées, à savoir le groupement d'habitat " Djefefla ", dans la commune de Mers El Hadjadj, le centre de la commune de Sidi Benyebka reliant le centre des Communes d'Arzew, Gdyel et Mers El Hadjadj, afin de faciliter le transport des nouveaux habitants entre leurs cités d'habitation et les centres des communes les plus proches.

Selon M. Bensaad, la direction des transports de la wilaya d'Oran avait pris l'initiative, auparavant, d'ouvrir des lignes de transport en commun reliant le groupement d'habitat " Ayayda ", relevant de la commune de Aïn Bia, le centre de la commune et le centre de la daïra de Bethioua pour renforcer le transport en commun dans la zone, qui a vu le relogement d'un grand nombre de familles, qui vivaient dans des habitations précaires dans les communes d'Oran et d'Es-Senia.

Ces lignes ont été renforcées, auparavant, par d'autres assurant des dessertes entre les nouvelles cités d'habitation des communes de Misserghine et Oued Tlelat vers la ville d'Oran, les pôles commerciaux et autres services, de même que l'ouverture de lignes de transport de taxis qui souhaitent investir dans ce domaine.