La sécheresse oculaire, aussi appelée syndrome de l'œil sec, provoque des sensations désagréables. A quoi est-elle dûe et comment la soulager ? Zoom sur des symptômes caractéristiques.

Sècheresse oculaire : qu’est-ce que c’est ?

Lorsqu’elles fonctionnent normalement, les grandes lacrymales sécrètent des larmes en permanence. Leur rôle : protéger l'œil des microbes et des agressions (irritation, lumière excessive, etc..) sur la toute la surface de l’œil grâce au clignement des paupières. En cas de sécheresse oculaire, c’est à dire de déficience chronique de larmes, ces glandes ne produisent plus assez de larmes, ce qui entraine une série de symptômes inconfortables.

Sècheresse oculaire : les symptômes

Les symptômes de la sécheresse oculaire sont variés. Ils se caractérisent par :

- Des picotements.

- Des clignements fréquents.

- Une sensation d’inconfort et d’irritation.

- L’impression d’un grain de sable dans l’œil.

- Une sensibilité à la lumière.

- Un manque de larmes.

- Des rougeurs oculaires.

- Une baisse de la vision.

- Une difficulté à porter des lentilles.

- Une gène à l’ouverture des yeux le matin au réveil.

Quelles sont les causes de la sécheresse oculaire ?

La sécheresse oculaire peut avoir plusieurs origines :

- La prise de certains médicaments comme les anxiolytiques, les traitements substitutifs de la ménopause, ceux contre la maladie de Parkinson ou encore les somnifères, qui peuvent entrainer une sécheresse oculaire, parfois associée à une sècheresse buccale.

- Les facteurs environnementaux tels la pollution, le tabagisme, la climatisation, le vent, la haute altitude ou encore le port de lentilles de contact ou le travail sur écran.

- L’âge (plus de 50 ans) et l’arrivée de la ménopause, par une atrophie dégénérative des glandes lacrymales, sont également des facteurs déclenchants.

- Certaines maladies comme une conjonctivite, une inflammation des paupières, une rosacée, une maladie auto-immune (syndrome de Goujerot-Sjögren, polyarthrite rhumatoïde, lupus...), une infection virale (VIH, hépatites….).

- La prise de substances toxiques comme le tabac ou le cannabis.

- La chirurgie de l’œil.

Qui est concerné par la sécheresse oculaire ?

Tout le monde peut être, en fonction de son mode de vie et son environnement, concerné par la sécheresse oculaire. Aujourd’hui, près d’un tiers de la population adulte serait ainsi touchée. Plus on vieillit, plus l’œil s’assèche et plus les risques de souffrir de sécheresse oculaire augmentent.

Comment soigner une sécheresse oculaire ?

Le traitement de la sécheresse oculaire dépend de celui de sa cause (soigner une conjonctivite par exemple). À défaut, la sécheresse oculaire peut être soulagée en rétablissement une bonne humidité dans l’œil, notamment grâce à l’utilisation de collyres, associés à des gels lubrifiants. Ceux-ci peuvent être utilisés plusieurs fois par jour et aussi souvent que nécessaire selon ses besoins. Ces traitements sont en effet totalement inoffensifs pour les yeux.