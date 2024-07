La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (CD/LFP) a annoncé lundi que les avertissements et les sanctions antérieures pour un match ferme seront annulés lors de la nouvelle saison sportive 2024-2025.

"Conformément à l'article 34/2 du code disciplinaire, il est rappelé aux clubs du championnat professionnel qu'à la fin d'une saison sportive, et à l'exception des amendes financières, les avertissements infligés aux joueurs prévus par les articles 41 et 42, ainsi que les sanctions relatives à la suspension d'un match ferme prévues par les articles 43 et 44 du code disciplinaire sont annulés.

Aucun d'entre eux n'est reporté pour la saison suivante" a indiqué l'instance dans un communiqué, diffusé sur son site officiel. Une annulation qui concerne également "les sanctions pour un match de suspension ferme non purgé", car celle-ci aussi "ne peut être reportée pour la saison suivante", comme stipulé dans l'article 35 du code disciplinaire. Ainsi, mis à part les amendes financières, les compteurs seront remis à zéro pour l'ensemble des joueurs de la Ligue 1 Mobilis, qui pourront démarrer la nouvelle saison dès la première journée, prévue le 13 septembre prochain.