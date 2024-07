La boxe algérienne cherchera, à travers sa participation aux Jeux olympiques 2024 de Paris (26 juillet - 11 août), à écrire une nouvelle page de son histoire, en aspirant à monter sur le podium et retrouver ainsi ses années de gloire olympique après une disette de 24 ans.

Les cinq boxeurs algériens (trois dames et deux messieurs) mèneront la conquête olympique dans l'objectif de défendre crânement les couleurs nationales, en dépit de la concurrence acharnée qui les attend aux JO 2024.

Boualem Roumaïssa (50 kg), Hadjila Khelif (60 kg), Imane Khelif (66 kg), Jugurtha Ait Bekka (63,5 kg) et Mourad Kadi (+ 92 kg), sont conscients de la difficulté de la mission qui leur incombe à Paris et tenteront de réussir un grand tournoi et monter sur le podium olympique après plus de vingt quatre ans de vache maigre.

Le médaillé d'or aux Jeux méditerranéens 2022 d'Oran Ait Bekka dont c'est la première participation a déclaré à l'APS: "Tous les boxeurs de ma catégorie ont presque le même niveau.

Le tirage au sort et la concentration joueront un rôle important dans la compétition. Personnellement, je suis conscient de la responsabilité qui m'attend et, je veux obtenir des résultats positifs et honorer le drapeau national et ma famille". De son côté, le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Mourad Meziane, a estimé que le "Gant algérien" a toutes les chances de briller aux JO Paris 2024.

"La compétition sera rude avec la présence des meilleurs boxeurs mondiaux dans toutes les catégories de poids, mais nos représentants sont capables de décrocher un résultat positif dans leurs catégories respectives", a-t-il assuré.

Le gant féminin veut écrire une nouvelle page du noble art algérien

Les JO de Paris 2024 seront l'occasion aussi pour le gant féminin algérien, représentée par Boualem Roumaïssa (50 kg), Hadjila Khelif (60 kg) et Imane Khelif (66 kg), d'écrire une nouvelle page au palmarès national de la boxe.

C'est ce que recherchent la vice-championne du monde Imane Khelif et ses coéquipières qui aspirent à offrir à l'Algérie une médaille olympique dans une discipline qui a brillé par son absence depuis la médaille de bronze décrochée par Mohamed Allalou lors de l'édition de Sydney en 2000. Les boxeuses algériennes ne comptent pas faire de "la figuration", mais aspirent plutôt à être couronnées et à hisser haut le drapeau national.

"Mon objectif ne se limitera pas seulement à participer, mais je donnerai le maximum lors de ce rendez-vous olympique, et pourquoi pas être couronnée. Mes chances de consécrations sont intactes et mon niveau n'est pas vraiment loin des autres boxeuses", a déclaré Hadjila Khelif, la fierté du club de Sidi Ayade à Bejaïa.

Même son de cloche du côté de Boualem Roumaïssa (50 kg) qui considère que "les JO sont le plus grand rendez-vous international qui verra la participation des meilleurs pugilistes du monde. J'ai toutes les chances en ce moment et je ferai tout ce qui est de mon mieux pour honorer les couleurs nationales".

La même détermination est affichée chez Imane Khelif (25 ans), la nouvelle star du noble art algérien, qui ne cesse de progresser et qui se présentera à Paris comme l'une des grandes favorites pour la consécration finale. La native de Tiaret a tenu à remercier les autorités algériennes pour leur "soutien indéfectible" dans l'objectif d'atteindre le podium olympique tant convoité par la boxe féminine algérienne.

"Je remercie les pouvoirs publics pour leur soutien indéfectible, sans oublier le président de l'Association des Comités nationaux Olympiques africains (ACNOA), Mustapha Berraf ainsi que le Comité olympique et sportif algérien pour leur accompagnement tout au long de cette période afin de réaliser mon objectif qui est une médaille olympique", avait confié à l'APS Imane Khelif.

De son côté, la Fédération algérienne de Boxe a mis à la disposition des boxeurs touts les moyens nécessaires afin de les mettre dans les meilleures conditions de préparation en prévision du rendez-vous de Paris 2024.

La préparation des cinq représentants algériens a été intense que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger, en participant aux différents stages et tournois internationaux.

Boxe féminine Imène Khelif : "J'espère que le tirage au sort sera favorable"

La boxeuse algérienne Imène Khelif, qui concourra dans la catégorie des moins de 66 kilos aux Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août) a annoncé lundi, qu'elle espérait "un tirage au sort favorable" car pouvant l'aider considérablement dans sa quête de titre olympique.

"J'attends avec impatience la journée du 25 juillet, car c'est là que je serai fixée sur mes adversaires aux JO. J'espère que le tirage au sort sera favorable, car il pourrait constituer un plus dans ma quête de décrocher le titre", a déclaré la pugiliste de 25 ans au site officiel du Comité olympique et sportif algérien (COA).

"Certes, je me suis très bien préparée et mon rendement s'est beaucoup amélioré au cours des derniers mois. Preuve en est que j'ai réalisé quelques exploits qui n'ont jamais réussis jusqu'ici. Mais là, il s'agit des JO, c'est à dire le très haut niveau et c'est pour cela que je souhaite mettre toutes les chances de mon côté. Ce qui passe également par un bon tirage au sort, car il peut avoir une influence directe sur mon parcours", a-t-elle expliqué.

"Les adversaires que je vais affronter à Paris ont non seulement un niveau aussi bon que le mien, mais elles nourrissent la même ambition de décrocher le titre, et c'est ce qui risque de compliquer la tâche. Mais je suis prête à relever le défi et je vais faire tout ce qui est en mon possible pour honorer mon pays, en décrochant le titre olympique", a-t-elle assuré.

Au passage, la native de Tiaret a rassuré ses fans, en affirmant que "même sur le plan moral" elle se porte mieux, et que les mésaventures qu'elles a connues, notamment, après sa disqualification des Mondiaux 2023 à New Delhi (Inde), sont désormais derrière elle.

"Pendant le dernier mandat olympique (2020-2024), il n'y a pas eu que du bon. Il faut reconnaitre aussi que je suis passée par des moments très difficiles, qui ont gravement nuit à ma carrière. Mais Dieu merci, cette période est derrière moi et je suis de nouveau sur les bons rails pour viser haut" a-t-elle assuré.

Outre Khelif, l'Algérie sera représentée par quatre autres boxeurs aux JO de Paris, à savoir: Roumayssa Boualem (-50 kg) et Khelif Hadjila (-60 kg) chez les dames, ainsi que Jugurtha Aït Bekka (-63,5 kg) et Mourad Kadi (+92 kg) chez les messieurs. L'Algérie participe à ces olympiades parisiennes (26 juillet - 11 août) avec un total de 46 athlètes, engagés dans 15 disciplines différentes.