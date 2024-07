L'Algérie a condamné vigoureusement, dimanche, l'agression sioniste contre le Yémen, appelant la Communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités et à ne pas permettre à l'occupant criminel d'échapper à la reddition des comptes, aux poursuites et aux sanctions, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères, et de la Communauté nationale à l'étranger. "L'Algérie condamne vigoureusement l'agression israélienne abjecte contre le Yémen.

Cette agression s'inscrit dans une stratégie d'escalade systématique et régulière adoptée par l'entité sioniste, visant à imposer sa domination absolue sur toute la région, mais aussi à détourner l'attention de ses crimes innombrables et indescriptibles, notamment à Ghaza et en Palestine occupée en général", souligne la même source. "En dépit du resserrement de l'étau par les instances judiciaires et pénales internationales, et malgré la recrudescence des condamnations émanant du monde entier, l'entité sioniste persiste dans ses défis, ses provocations et son insouciance envers la communauté internationale et ses décisions prises en faveur du peuple palestinien et de sa cause légitime", déplore le communiqué.

Et d'ajouter: "l'Algérie exhorte la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités et à ne pas permettre à l'occupant israélien criminel d'échapper à la reddition des comptes, aux poursuites et aux sanctions".