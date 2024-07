Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, dimanche à Accra (Ghana), une allocution aux participants à la 6e Réunion semestrielle entre l'Union africaine (UA), les Communautés économiques régionales (CER) et les Mécanismes régionaux, lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui. En voici la traduction APS:

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux, Prière et paix sur Son Messager,

- Excellence cher frère Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani, président de la République islamique de Mauritanie, pays frère, et président en exercice de l'Union africaine,

- Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, pays frère,

- Messieurs les présidents des Communautés économiques régionales et des Mécanismes régionaux,

- Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine,

- Mesdames, Messieurs,

J'aimerais, tout d'abord, vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre conduite clairvoyante des travaux de notre Sommet et pour les efforts soutenus que vous n'avez eu de cesse de déployer depuis votre accession à la présidence de l'UA afin de faire entendre la voix de notre continent et défendre ses intérêts dans les différents fora internationaux.

Je saisis, également, cette occasion pour vous réitérer mes félicitations à l'occasion de la réélection de Votre Excellence à la présidence de la République islamique de Mauritanie, pays frère, en vous souhaitant plein succès dans vos nobles fonctions.

Je voudrais également exprimer mes vifs remerciements et mon estime au Président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la République du Ghana, pays frère, pour son hospitalité et son accueil chaleureux et pour son soutien continu à l'action africaine commune dans toutes ses dimensions.

"Face aux évolutions internationales accélérées et aux crises internes croissantes que connaît notre continent, nous sommes, aujourd'hui tenus en tant que pays membres, à intensifier nos efforts conjoints et de mobiliser nos capacités collectives en vue de consacrer le principe +Solutions africaines aux problèmes africains+.

Ce principe qu'avaient consacré les Pères fondateurs de notre organisation n'a jamais été un slogan vain, mais plutôt un objectif amplement stratégique, dont la consécration, sur le terrain, devrait aboutir aux résultats auxquels nous aspirons tous, des résultats à même de contribuer à assurer un avenir meilleur pour nos peuples

C'est dans cette perspective qu'intervient le renforcement impératif de l'architecture continentale de paix et de sécurité à travers le parachèvement de l'activation de tous ses mécanismes de prévention et de règlement des conflits, en particulier la Force africaine en attente, en vue de s'en servir, idéalement, face aux défis actuels.

Pour sa part, l'Algérie qui a assure la présidence de la Capacité régionale de l'Afrique du Nord, l'un des cinq organes de la Force africaine en attente, poursuit ses efforts à l'effet de renforcer l'opérationnalisation de ce mécanisme régional et de lui permettre, ainsi, de contribuer efficacement au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique.

Je ne manquerai pas, à cette occasion, de saisir l'opportunité de saluer les efforts des pays frères membres, avec mon pays, de ce mécanisme, à savoir, la République arabe d'Egypte, l'Etat de Libye, et la République arabe sahraouie démocratique.

A ce propos, nous nous félicitons, en toute fierté, de l'annonce publiée par la Commission de l'Union africaine, qui vient affirmer la pleine disponibilité de la Capacité régionale de l'Afrique du Nord. Une annonce qui vient couronner une série de visites d'inspection ayant permis aux experts de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies de s'enquérir des capacités militaires, civiles et logistiques que recèle la Capacité régionale de l'Afrique du Nord, l'habilitant, conformément aux normes internationales, à prendre part aux opérations de maintien de la paix au niveau continental.

Cette annonce est à même d'encourager les pays membre pour poursuivre les préparatifs de l'exercice de simulation d'une opération de déploiement d'une mission de soutien à la paix, prévu fin 2024, dans l'ambition de maintenir un haut niveau de préparation et d'assurer une réponse rapide et efficace aux situations impérieuses et urgentes.

Partant de ces développements encourageants, l'Algérie met en avant l'impératif de renforcer les acquis réalisés et de consolider les résultats obtenus, et formule, ainsi, les quatre recommandations suivantes :

Premièrement: accueillir favorablement l'annonce de l'opérationnalisation de la Capacité de la Région Afrique du Nord.

Deuxièmement : Assurer le soutien nécessaire et indispensable au Secrétariat exécutif de la Capacité de la Région Afrique du Nord, en vue de la mise en œuvre de l'exercice de simulation programmé, qui constituera une valeur ajoutée pour la préparation de la Force africaine en attente.

Troisièmement: Accélérer l'adoption du mémorandum d'entente relatif à la Force africaine en attente entre la Commission de l'Union africaine, d'une part, et les Communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, d'autre part.

Quatrièmement: Aller de l'avant dans la révision du concept stratégique de la Force africaine en attente afin de l'adapter davantage à la doctrine de l'Union africaine concernant les opérations de maintien de la paix tout en lui mobilisant l'appui nécessaire en tant que partie intégrante de l'architecture africaine de la paix et de la sécurité.

Monsieur le président, Excellences, Mesdames, Messieurs,

Il est, sans doute, grand temps d'activer le rôle de la Force africaine en attente dans la concrétisation de +l'Afrique à laquelle nous aspirons+, une Afrique sûre, stable, intégrée et prospère. Une Afrique qui contribue, avec responsabilité, à relever les défis liés à la paix et la sécurité.

Dans ce cadre, je tient à réitérer la détermination de l'Algérie à agir, en sa qualité de membre non-permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, pour défendre les intérêts du continent africain, faire entendre sa voix et mobiliser l'appui aux efforts conjoints des pays membres dans l'objectif de permettre au continent de jouer pleinement son rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique conformément aux dispositions de la charte onusienne, en attendant de corriger l'injustice faite au continent africain quant à sa représentativité au niveau du Conseil de sécurité, d'autant plus que nous vivons, aujourd'hui, dans un contexte international instable marqué par la recrudescence des foyers de tension à laquelle s'ajoute l'impuissance de la communauté internationale d'assumer ses responsabilités, pour instaurer la paix et la sécurité internationales. Le génocide barbare commis par les forces de l'occupation à l'encontre du peuple palestinien en est la preuve.

A cette occasion, nous réaffirmons notre solidarité immuable et notre soutien indéfectible au peuple palestinien sans défense jusqu'au recouvrement de tous ses droits légitimes, en tête desquels l'établissement de son Etat indépendant avec pour capitale Al-Qods.

Je vous remercie une nouvelle fois Monsieur le président pour votre direction éclairée de notre organisation, souhaitant tout le succès pour le renforcement de notre action commune et la concrétisations des objectifs tracés par les Pères fondateurs de notre organisation dont le défunt président, Kwame Nkrumah.

Le Premier ministre rencontre le président de la République du Ghana

Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui a rencontré, en marge de la 6e réunion entre l'Union africaine (UA), les Communautés économiques régionales (CER) et les mécanismes régionaux, dont les travaux ont débuté dimanche à Accra (Ghana), le président de la République du Ghana, M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, qui l'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, tout en soulignant sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations de coopération entre les deux pays ainsi que sa pleine disposition à effectuer une visite en Algérie octobre prochain, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Le Premier ministre rencontre à Accra le président mauritanien et président en exercice de l'UA

Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a rencontré, dimanche à Accra (Ghana), en marge de sa participation, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la 6e Réunion semestrielle de l'Union africaine (UA), le président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'UA, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, à qui il a transmis les salutations du président de la République et fait part de son attachement à poursuivre l'action commune en faveur du renforcement de la coopération bilatérale, indique un communiqué des services du Premier ministre. De son côté, le président mauritanien a chargé le Premier ministre de "transmettre ses salutations fraternelles et sa profonde estime au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qu'il a qualifié +d'homme exceptionnel+", selon le communiqué.