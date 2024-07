Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a présidé, lundi au siège des Unités républicaines de sécurité (URS) à El Hamiz (Alger), la cérémonie de célébration du 62e anniversaire de la création de la Police algérienne, placée sous le slogan "Avec la même détermination, nous gardons le cap".

La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, de membres du Gouvernement, de cadres supérieurs, de responsables d'institutions et d'instances officielles, du Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), M. Ali Badaoui, ainsi que du Directeur général de la police palestinienne, le Général-major Youssef Ali Youssef Al Helou, en tant qu'invité d'honneur.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Merad a affirmé que cet anniversaire se veut "une tradition annuelle pour évaluer les progrès notables réalisés par la Sûreté nationale en termes d'effectifs, d'équipements et de méthodes de travail reposant sur le professionnalisme, la modernisation et l'efficacité", estimant que "ces progrès ont été atteints grâce à l'investissement dans la ressource humaine et à la bonne préparation conformément aux exigences de l'action policière et aux engagements de la présence sur le terrain face aux défis de l'heure".

Le ministre s'est également félicité de la "place pionnière" qu'occupe la Police algérienne, ainsi que de la "percée importante" réalisée en termes de performance, comme en témoignent, a-t-il dit, "les résultats opérationnels importants réalisés dans tous ses domaines de compétence, devenant, grâce à l'expérience et à la compétence de ses membres, un modèle dans la rapidité d'élucidation et de traitement des affaires criminelles complexes".