L'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam en Algérie, M. Tran Quoc Khanh a réitéré lundi à Constantine la volonté de son pays à consolider davantage les liens bilatéraux avec l'Algérie à travers le renforcement de l'investissement dans le domaine économique.

S'exprimant à l'issue d'une rencontre-débat organisée à la Chambre de commerce et d'industrie "Rhumel" (CCIR), l'ambassadeur du Vietnam a indiqué qu'il "fera de son mieux pour rapprocher les deux peuples", à travers a-t-il ajouté la mise en place d'une plate-forme d'échanges et de coopération dans les différents secteurs d'activité.

Le diplomate vietnamien qui s'est engagé à œuvrer pour "asseoir une coopération durable entre les deux pays", a également évoqué les relations historiques d'amitié et de solidarité existant entre l'Algérie et le Vietnam.

Il a dans ce cadre fait part des potentialités d'investissement offertes par le Vietnam dans divers secteurs d'activité comme l'industrie pharmaceutique, l'emballage, le tourisme, l'agriculture et l'aquaculture, rappelant l'importance de la Commission mixte algéro-vietnamienne dans la réussite du projet de développement envisagé entre les deux pays.

A titre d'exemple, le diplomate vietnamien a indiqué que son pays a réalisé une avancée considérable dans le domaine pharmaceutique avec la particularité de fabriquer des produits à base de plantes naturelles ce qui pourra donner lieu, a-t-il souhaité, à une "perspective de coopération dans cette spécialité". Un échantillon de complément alimentaire pour l'immunité fabriqué à base de plantes naturelles a été présenté à cette occasion par des experts vietnamiens qui ont affirmé qu'ils étaient disposés à fournir toutes les informations nécessaires sur ce produit et autres dans la perspective de tisser des coopérations avec l'Algérie.

M. Tran Quoc Khanh qui a fait part de la possibilité de réaliser des jumelages et coopérations, notamment dans le domaine du tourisme, a indiqué que l'université du Vietnam maîtrise beaucoup de spécialités en rapport direct avec le monde économique comme l'agriculture, l'aquaculture et l'intelligence artificielle (IA) ce qui pourrait constituer un champ de coopération entre les deux pays.

Le diplomate qui a insisté sur l'importance d'échanger les expériences, les connaissances et les expertises a appelé à l'établissement de jumelages entre des villes des deux pays et éventuellement entre des établissements d'enseignement. De sa part, le président de la CCIR, Mohamed Larbi Souici qui a indiqué que les deux pays possèdent tous les atouts pour réussir la bataille du développement, a proposé la mise en place d'un Conseil d'affaire algéro-vietnamien, le développement de projets de recherches communs et l'échange de projets innovants dans le domaine de l'IA notamment.