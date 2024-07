Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a affirmé que le projet national d'édification de l'Algérie nouvelle se poursuivait résolument.

Dans un entretien publié dans le 159e numéro de la revue Echorta, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse et de la fête nationale de la Police algérienne, M. Goudjil a soutenu que le pays "demeurera souverain dans ses décisions et ses choix en poursuivant résolument son projet national d'édification de l'Algérie nouvelle".

"La forte dynamique que connaît l'Algérie aujourd'hui résulte du changement démocratique en douceur reposant sur la garantie des libertés et la promulgation de lois et mécanismes ayant consacré la participation des citoyens à la vie politique et réalisé un développement national global", a estimé le président du Conseil de la nation. Concernant l'élection présidentielle du 7 septembre, M. Goudjil a indiqué que cette échéance marquera "le début de l'étape de la consolidation des acquis obtenus et des réalisations accomplies au cours des quatre dernières années".

Evoquant la glorieuse Révolution de Novembre, il a souligné que "cette grande Révolution, qui a libéré le pays et le peuple du joug colonial, demeurera une source d'inspiration intarissable et un symbole de liberté et de souveraineté dans le monde".

Aussi, a-t-il appelé le peuple algérien à préserver la symbolique de la Révolution de Novembre, qu'il a qualifiée de "l'une des plus grandes Révolutions du XXe siècle ayant contribué à la promotion de la doctrine onusienne relative à la décolonisation", citant, à cet égard, "la résolution historique 1514 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a reconnu le droit des peuples à l'autodétermination".

A l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la création de la Police algérienne, M. Goudjil a appelé les personnels de ce corps à "continuer d'accomplir leur devoir au service de la patrie avec détermination et fierté", saluant "le niveau de développement et de professionnalisme atteint par ce corps de sécurité, lui permettant de s'acquitter pleinement de ses missions dans la préservation de la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens".

"Le professionnalisme atteint par la Police algérienne est le fruit d'efforts colossaux consentis des années durant", a-t-il dit.