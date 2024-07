L'agence Algérie Presse Service a signé, lundi à Shusha (Azerbaïdjan), un accord de coopération avec l'Agence gouvernementale d'information azerbaïdjanaise (AZERTAC), portant sur le renforcement de leur coopération bilatérale en matière d'information, l'échange de contenus médiatiques et d'expertise.

L'accord a été signé par le Directeur général de l'APS, M. Samir Gaid, et le président du Conseil d'administration d'AZERTAC, M. Vugar Aliyev, lors d'une cérémonie organisée en marge du 2ème Forum mondial "Shusha media global" qui se déroule à Shusha à l'est de l'Azerbaïdjanais du 20 au 22 juillet.

En vertu de cet accord, les deux agences procèderont à un échange de contenus d'information intéressant les deux pays et s'offrent mutuellement l'accès à leurs contenus informatifs respectifs, s'accordant également le droit d'utiliser les contenus multimédias (photographie, vidéos, infographie). Le Forum de Shusha auquel prend part le Directeur général de l'APS, aux côtés d'autres directeurs d'agences d'information et responsables de l'information et de la communication des instances officielles d'une cinquantaine de pays, porte notamment sur la lutte contre les fake news et la désinformation dans les open sources.