Le président William Ruto a affirmé dimanche que "le Kenya est une démocratie" et que "nos problèmes sont résolus par des moyens démocratiques", suite aux manifestations qui secouent le pays depuis plus d'un mois.

"Nous protégerons la vie, nous protégerons la propriété, nous arrêterons les pilleurs, nous arrêterons les tueurs, nous arrêterons le chaos, nous arrêterons l'anarchie parce que le Kenya est une démocratie et nous voulons une nation pacifique et stable. Et nos problèmes sont résolus par des moyens démocratiques", a déclaré dimanche le président kényan.

"Je veux promettre que cela va s'arrêter, ça suffit", a-t-il lancé non sans avertir que les manifestations "risquent de détruire notre pays".

Le Kenya est touché depuis le 13 juin par des manifestations à l'origine dirigées contre un projet de budget prévoyant de nombreuses augmentations d'impôts et finalement retiré par le président Ruto devant l'ampleur de la mobilisation.

Les rassemblements ont viré au chaos le 25 juin lorsque des manifestants ont pris d'assaut le Parlement, suscitant une réaction policière jugée musclée.

Selon une organisation officielle de défense des droits humains, au moins 50 personnes ont été tuées depuis le début des rassemblements.

Malgré l'annonce du retrait du projet de budget, des centaines de manifestants continuent de se rassembler à travers le pays pour demander le départ du président. De nouvelles manifestations sont prévues la semaine prochaine.