Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 39.006 martyrs et 89.818 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué lundi les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, 23 palestiniens sont tombés en martyr, et 23 ont été blessés au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza dans trois attaques barbares contre des familles palestiniennes.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Un précédent bilan des agressions et crimes sionistes contre l'enclave palestinienne, faisait état dimanche, de 38.983 martyrs et 89.727 blessés.

Au 290e jour des attaques barbares sioniste, des dizaines de victimes Palestiniens entre martyrs et blessés ont été recensés lundi, sur diverses zones de Ghaza.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Plusieurs militants étrangers blessés par des colons sionistes en Cisjordanie occupée

Plusieurs militants étrangers ont été blessés dimanche par des colons sionistes, sur des terres agricoles de Qusra, un village du nord de la Cisjordanie occupée, ont rapporté des médias palestiniens.

Dans les couloirs de l'hôpital al-Rafidia de Naplouse, au moins trois personnes, deux femmes et un homme, ont été prises en charge par le personnel soignant, tous présentant de larges ecchymoses, selon des médias. Ces bénévoles accompagnaient des Palestiniens dans des oliveraies. Des militants étrangers escortent régulièrement des Palestiniens, cible d'attaques répétées dans les territoires occupés.

"Ils sont arrivés avec d'énormes bâtons et ils ont commencé à nous frapper", a décrit une Américaine se présentant sous le surnom de Vivi."Ils nous ont attaqués sans raison", a-t-elle poursuivi, affirmant que les forces d'occupation sionistes, sur place, n'étaient pas intervenues.

"Ils étaient armés de tuyaux en métal et de bâtons en bois et cherchaient la bagarre", a ajouté David Hummel, un membre allemand du Mouvement de solidarité internationale (ISM).M. Hummel a évoqué une blessure à la mâchoire et des douleurs aux jambes et aux bras.Hani Odeh, le maire de Qusra, a confirmé les faits, ajoutant que les militants avaient accompagné les agriculteurs dans des champs "récemment incendiés" par des colons.

Il a évoqué quatre blessés et affirmé que les assaillants venaient de la colonie voisine. Selon lui, des soldats, arrivés rapidement, ont "tiré en l'air" pour que militants et Palestiniens quittent les lieux.

Les militants étrangers vivent à Qusra depuis environ un mois, selon M. Odeh.