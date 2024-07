Les participants à une session de formation régionale sur l'organisation et la prise en charge des brûlés en cas de catastrophes dues aux incendies ont affirmé dimanche à Skikda l'importance de la formation et des exercices de simulation pour la préparation anticipée en ce sens.

Dans son intervention durant cette session de formation de deux jours tenue à l'Institut supérieur de formation paramédicale de Skikda, Dr. Selma Gougam de la direction de formation du ministère de la Santé, a considéré que "la formation et les exercices de simulation sont hautement importants pour éviter les fautes dans la prise en charge médicale des malades durant les catastrophes dues aux incendies devenus fréquents ces dernières années".

L'intervenante a soutenu que "les faux gestes et la fausse ou tardive prise en charge des brûlés exposent leurs vies au danger et l'organisation de pareilles sessions par la direction de la formation du ministère de la Santé vient pour organiser et préparer les staffs médicaux et administratifs du secteur sanitaire à assurer la meilleure prise en charge des malades en cas de catastrophes liées aux incendies".

Pr. Fadila Bouatou, cheffe du service des grands brûlés au Centre hospitalo-universitaire (CHU) d'Annaba, a présenté la conduite correcte à tenir par les médecins, les infirmiers, les psychologues, les pharmaciens et les gestionnaires des établissements hospitaliers en cas d'incendie mettant l'accent sur le rôle de chacun d'eux.

Elle a notamment insisté sur " la nécessaire prise en charge des brûlés sur place avant leur évacuation vers la plus proche structure sanitaire ", estimant que " c'est dans de pareils cas qu'apparait l'importance de la formation et des exercices de simulation qui rendent les équipes intervenantes capables de maitriser et de gérer les catastrophes d'une manière coordonnée ".

Initiée par le ministère de la Santé en coordination avec la direction locale du secteur, cette session de formation s'inscrit dans le cadre du plan de formation et de perfectionnement des acteurs du secteur de la santé dans le domaine de la prise en charge des brûlés, selon les organisateurs.

La rencontre qui aborde la stratégie de la gestion des brulures et le traitement des brûlés a regroupé 90 médecins, infirmiers, gestionnaires d'établissements de santé, pharmaciens et psychologues des wilayas de Skikda, Jijel, Annaba, Guelma, Constantine et de Mila.