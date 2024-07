La brigade de lutte contre le trafic des migrants et la traite des personnes du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d'El-Tarf a déjoué en coordination avec la brigade maritime des garde-côtes une tentative d'émigration clandestinement depuis la plage de Draouche dans la commune de Berrihane et arrêté 15 personnes, apprend-on dimanche de ce corps de sécurité.

Le chef de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, l'officier principal de police Djelab Hamza, a indiqué que "dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, les services de la sûreté en coordination avec les garde-côtes ont arrêté 15 personnes, âgées entre 25 et 43 ans, originaires des wilayas d'El-Tarf, Annaba, Constantine et de Skikda qui préparaient une opération d'émigration clandestine à bord d'un bateau de plaisance depuis la plage de Draouche dans la commune de Berrihane".

Selon la même source, l'opération a permis également de "saisir un moteur marin de 40 chevaux de puissance, une quantité d'essence chargée dans 6 bidons de 30 litres chacun en plus de téléphones portables et des sommes d'argent en monnaie nationale et étrangère".

Les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes pour "organisation et planification pour quitter clandestinement le territoire nationale par mer dans le cadre d'un groupe criminel organisé et exposition des vies d'autrui au danger", a-t-on précisé.