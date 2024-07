Un incendie qui s'est déclaré dimanche après-midi dans la commune d'Ifigha, à 38 km à l'est de Tizi-Ouzou, a été vite maitrisé grâce à la mobilisation de moyens humains et matériels conséquents par la conservation des forêts et la direction de la Protection civile, a-t-on appris, auprès des deux institutions.

La conservation des forêts a annoncé qu'aussitôt l'incendie signalé, elle a dépêché sur place les moyens de première intervention avant de les renforcer par ceux de plusieurs brigades forestières, afin de tenter de circonscrire le feu qui était menaçant.

La Protection civile a, pour sa part, mobilisé ses unités secondaires des communes proches limitrophes du lieu de l'incendie à savoir, celles de Bouzguene et Azazga, appuyés par les moyens de l'unité principale de Tizi-Ouzou, qui ont été mobilisées pour lutter contre le feu qui s'est déclaré à proximité d'un champ d'oliviers.

En raison de vents forts et de la présence d'herbes sèches conjuguées à de fortes chaleurs, d'autres moyens ont été mobilisés, dont la colonne mobile de la Protection civile et l'avion bombardier d'eau Brieve Be-200.

L'intervention prompte de la conservation des forêts, de la Protection civile, de l'armée nationale populaire (ANP), de la commune d'Ifigha et des citoyens a permis de maitriser rapidement l'incendie, a-t-on appris des mêmes sources.