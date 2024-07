Un premier groupe d'enfants de la communauté nationale établie à l'étranger a quitté l'Aéroport international d'Alger Houari-Boumediene, lundi matin en direction de Lille (France), après avoir passé douze jours dans un camp de vacances à Zemmouri.

Dans une déclaration à l'APS, le chef de la délégation de la communauté algérienne établie à l'étranger en séjour en Algérie, Abdelkader Aoussedj, a précisé que "ce groupe composé de 140 enfants âgés de 10 à 14 ans, originaires de Lille (nord de la France), a passé au camp de vacances de Zemmouri un séjour riche en activités programmées par le ministère de la Jeunesse et des Sports".

M. Aoussedj a salué "les efforts consentis par le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'accueil chaleureux qui a été réservé aux enfants de la diaspora".

Il a également salué la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de "consacrer aux enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger 2.000 places dans des camps de vacances".

Le programme des camps de vacances, a-t-il poursuivi, "prévoit deux sessions (11-22 juillet et 24 juillet-4 août) dans tous les camps du nord du pays dans les wilayas de Bejaia, Boumerdès, Mostaganem, Chlef et Aïn Témouchent".

Les quatre groupes restants, qui se trouvent dans des camps à Oran, Tlemcen, Jijel et Chlef, quitteront, eux aussi, le pays plus tard dans la journée.

Ces camps de vacances ont été organisés conformément aux instructions du président de la République pour la consécration de 2.000 places dans des camps de vacances aux enfants de la communauté nationale établie à l'étranger.

Constantine: l'Association "Kafel El-Yatim" organise des sorties en mer à Skikda pour plus de 400 enfants

Le bureau de Constantine de l'Association nationale "Kafel El-Yatim" a lancé lundi son programme de sorties en mer à travers différentes plages de Skikda au profit de plus de 400 enfants, dans la cadre de la saison estivale 2024, a-t-on appris auprès de son président, Kamel Bou Salem.

Ces sorties en mer dont le coup d'envoi a été donné depuis les antennes de l'Association des communes d'Ain Abid et d'El Khroub, concernent des enfants âgés entre 8 et 14 ans, a-t-il précisé, indiquant que 21 voyages à destination des plages des communes de Collo, d'El Marsa et de Skikda figurent au programme.

L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action de solidarité "Spécial été", établi par les membres de l'Association au profit d'enfants orphelins, a fait savoir le même responsable.

Des équipes d'éducateurs composées d'une cinquantaine d'éléments de cette association à caractère social et caritatif, créée en 2013, ont été mobilisées pour assurer l'encadrement de chaque voyage, a ajouté M. Bou Salem.

Il a indiqué que des moyens nécessaires ont été mis en place pour prendre en charge les enfants concernés dans les meilleures conditions et leur permettre de passer des moments agréables dans le cadre de ce programme qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'août prochain.

Des d'activités culturelles et sportives sont également prévues à l'intention de ces enfants, outre des sorties vers les sites touristiques et de loisirs des wilayas limitrophes, sont au menu, a-t-il ajouté.