Le gouvernement argentin compte pallier la baisse de ses réserves en devises à travers la vente de quelque 400 immeubles dont il est le propriétaire, pour collecter des fonds d'une valeur d’un milliard de dollars.

La décision de vente sera passée au peigne fin pour arrêter la liste des propriétés jugées "inutiles" pour l’Etat, indique dimanche le quotidien Clarin, qui souligne que les biens ciblés appartiennent notamment aux forces armées, aux universités et à la compagnie des chemins de fer.

La même source met en cause "les réserves fragiles de la Banque centrale" pour justifier la future vente aux enchères des biens immobiliers gérés par l'Agence des domaines de l'Etat.

Selon les chiffres officiels, cette agence étatique contrôle plus de 5000 propriétés sur les 46000 en possession des différents organes de l'Etat (ministères, organismes décentralisés et les forces armées et de sécurité).

La filtration de cette décision dans la presse fait écho aux inquiétudes du monde financier face au niveau des réserves nettes de la Banque centrale devenues à nouveau négatives.

Les perspectives s’annoncent compliquées à cause des échéances de la dette dont le gouvernement doit s’acquitter pour 1,5 milliard de dollars en janvier prochain.

Selon des analystes des marchés, les réserves nettes restent à un niveau négatif de 5 milliards de dollars, ce qui éloigne l’Argentine de ses engagements pris avec le Fonds monétaire international (FMI).