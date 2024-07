Pas moins de 31 millions de dinars ont été investis par la direction locale de la société nationale de distribution d'Electricité et du Gaz (Sonelgaz) au terme d'une vaste opération de maintenance prédictive des différents ouvrages, postes de transformateurs et réseaux électriques, à travers la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris lundi auprès des responsables de cette entreprise.

Cette opération de maintenance et de rénovation prédictive des lignes aériennes et autres infrastructures électriques soumises à plusieurs aléas climatiques (pluie, vent, érosion) et dégradations, a été lancée en prévision de la période estivale afin de déceler des défauts pouvant entrainer l'indisponibilité des lignes, a déclaré à l'APS, le chargé de la communication de Sonelgaz, Yahia Abbes.

Elle a permis également de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des réseaux, des équipements et vérifier les défauts et défaillance des lignes de haute et basse tension ainsi que les lignes de raccordement, a-t-il précisé.

Au terme de cette opération, plus de 1.284 Km linéaires de réseau de distribution électrique (moyenne et basse tension) jugés défectueux ont été réparés ou renouvelés ainsi que 482 postes transformateurs.

Cette opération a ciblé plus de 689 km linéaires de moyenne tension et 592 Km linéaires de basse tension, a ajouté le même responsable, soulignant que plusieurs équipes ont été déployées sur le terrain pour répertorier les défaillances et procéder aux mesures efficaces permettant de mettre en œuvre des actions allant dans le sens d'augmenter la disponibilité des transformateurs et à rallonger la durée de vie des équipements électriques.

Cette maintenance qui vise l'amélioration continue des performances des équipements, a été également accompagnée, avec le soutien des communes et des agents de la conservation des forêts, par plus de 160 opérations de l'élagage des arbres pour sécuriser les réseaux et autres équipements électriques afin d'éviter les incendies ou la défection des réseaux.

La wilaya de Ghardaïa a bénéficié au début de l'année 2024 d'une enveloppe de 334 millions de DA avant de recevoir un investissement supplémentaire de 100 MDA, pour faire face à une forte expansion de la demande en énergie électrique notamment durant la période estivale.

La demande croissante en électricité aussi bien de la population que les différents secteurs d'activité économique notamment l'agriculture, a imposé la mise en œuvre d'un programme de renforcement du réseau électrique pour l'année en cours afin de répondre à la tendance haussière de la demande en énergie électrique notamment en période estivale estimée annuellement à 10%, selon la direction locale de distribution (Sonelgaz).

Ces investissements ont permis de réaliser, à travers l'ensemble des localités, un réseau de distribution de 50 Km de lignes électriques dont 28 Km linéaires de lignes de moyenne tension (MT) et 20 km de basse tension (BT) et l'installation de neuf (9) nouveaux postes de transformateurs afin de renforcer et sécuriser l'alimentation en énergie électrique de l'ensemble des localités de la wilaya, a fait savoir M. Abbes.

La wilaya de Ghardaïa totalise 137.510 abonnés au réseau électrique soit un taux d'électrification de 99,18% et dispose également de plus de 5.472 Km linéaires de réseau électrique (moyenne et basse tension), de 2.985 postes de transformateurs, avec 58 lignes de départ et huit postes sources, selon les données de la Sonelgaz.