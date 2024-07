Une délégation du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), conduite par son président, Abdelmadjid Zaalani, a effectué, la semaine dernière, une visite à la wilaya de Béjaïa, où elle a eu des rencontres avec les représentants de la société civile, et visité plusieurs structures publiques, a indiqué, dimanche, un communiqué du CNDH.

A l'entame de la visite, la délégation a tenu une rencontre interactive avec les représentants des organisations de la société civile locale, activant dans les différents domaines des droits de l'homme, lors de laquelle plusieurs préoccupations ont été soulevées, à l'instar du droit à l'emploi et de l'accompagnement des personnes aux besoins spécifiques et des autistes pour faciliter leur scolarisation, a précisé la même source.

Le débat s'est élargi ensuite aux préoccupations liées à l'urbanisme, à l'habitat et au manque de locaux destinés aux associations de la société civile, poursuit la même source, ajoutant que, "le wali de Bejaïa, Kamel Eddine Karbouche, a promis, à cet effet, d'accompagner les associations pour la prise en charge de toutes ces préoccupations, au service de la société civile et de l'intérêt public", ajoute le communiqué.

A cet égard, le président du CNDH a affirmé que "la société civile joue un rôle primordial dans la promotion et la diffusion de la culture des droits de l'homme, c'est pourquoi, elle est un partenaire essentiel pour le CNDH dans l'accomplissement de ses missions".

M. Zaalani a, en outre, rappelé "l'attachement du CNDH à améliorer le Service public offert aux citoyens, à travers le service de médiation ayant ouvert plusieurs canaux de communication sociale, outre les rapports périodiques soumis aux autorités publiques concernées, et le rapport annuel sur la situation des droits de l'Homme en Algérie, soumis au président de la République".

Par ailleurs, la délégation s'est rendue au service des urgences du CHU de Béjaia pour "s'enquérir du respect du droit à la santé dans son volet relatif aux droits de l'Homme", ajoute le communiqué, soulignant que la même délégation a assisté à une cérémonie de distinction de l'élève lauréat aux examens de fin de cycle primaire, au Foyer "Ihaddaden" pour enfants assistés, où elle "s'est enquise, aussi, des conditions d'accueil des enfants privés de famille, et des moyens mis à disposition par l'Etat en vue d'une prise en charge optimale".

Le président du CNDH et la délégation l'accompagnant se sont ensuite rendus à l'Etablissement de rééducation et d'insertion de Oued Ghir, où ils "ont pris connaissance des conditions de vie des détenus et du niveau de services qui leur sont fournis", avant de visiter le camp d'été "Aokas" accueillant les enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger et un autre camp de vacances destiné aux enfants du Sahara occidental.

Au terme de sa visite dans la wilaya de Béjaia, la délégation a visité un Foyer pour personnes âgées pour s'enquérir des conditions d'accueil de cette catégorie, et distinguer, par la suite, certains de ses résidents".