Qui dit premier vendredi du mois d'octobre, dit Journée mondiale du sourire. On profite de cette journée qui lui est consacrée pour rappeler les gestes indispensables pour prendre soin de son sourire.

#1 JE BROSSE MES DENTS DEUX FOIS PAR JOUR

La plaque dentaire se forme en 12 heures : il faut donc se laver les dents matin et soir, pendant 2 minutes au moins selon les professionnels. Mais rien n'empêche de les brosser aussi après le repas de midi.

Quelle brosse choisir : les brosses à dents électriques, sans être indispensables, se révé­leraient plus efficaces sur la plaque dentaire et sont équipés de programmes minutés, ce qui assure le temps de brossage requis! De toute façon, on choisit un modèle à poils souples, qui passeront plus facilement entre les dents et nettoieront mieux.

Quel dentifrice choisir : on le choisit évidemment riche en fluor, qui renforce l'émail, dosé à 1000-1500 ppm (parties par million) pour l'adulte. Les dentifrices blanchissants sont à utiliser avec modération.

#2 JE ME FAIS UNE HALEINE TOUTE FRAÎCHE

Avec un bain de bouche quotidien (sans alcool) : à effectuer après le brossage, il fait la chasse aux bactéries, améliore l'haleine et diminue l'adhésion de la plaque bac­térienne à l'émail des dents.

Autre solution : utiliser un gratte-langue. Recommandé par la médecine traditionnelle indienne et par nombre de spécialistes. Il permet de retirer les nombreuses bactéries qui se dissimulent entre ses papilles et forment un biofilm peu ragoûtant, responsable d'une mauvaise haleine.

#3 JE NETTOIE LES ESPACES ENTRE LES DENTS

En y passant une brossette dite "interdentaire". Ou du fil dentaire (que seulement 19 % des Français utili­sent régulièrement). Ils complètent le brossage du soir et permettent de retirer les débris alimentaires et la plaque bactérienne qui s'y forme.

En les nettoyant avec un hydropulseur. Il masse aussi les gencives en douceur pour les rendre à la fois plus toniques et résistantes.

#4 JE SURVEILLE MES GENCIVES

Surtout après 40 ans, on surveille bien ses gencives. Certes, les caries se font plus rares (la dent est plus calcifiée, donc plus résistante) et leur évolution plus lente. Mais l'ennemie numéro 1 devient la maladie parodontale, qui touche le parodonte (tissu de soutien de la dent) et concerne plus de 60 % des plus de 45 ans, à des degrés divers.

Au début, apparaît la gingivite, une inflammation chronique avec hypersensibilité dentaire, gencives gonflées qui saignent parfois au brossage.

Si elle n'est pas soignée, peut survenir la parodon­tite, qui détruit l'os, favorise les abcès, provoquant un déchaussement des dents.

La bonne prévention. Une hygiène ultra-rigoureuse pour éviter plaque dentaire et tartre, plus des détartrages réguliers chez le dentiste, qu'on consulte idéalement une fois par an en l'absence de tout problème particulier.