1/10 - Brosse à dents manuelle ou électrique ? C'est une question de choix personnel. La brosse à dents manuelle marque des points au niveau du contrôle du brossage, alors que la version électrique (à système sonique ou oscillo-rotatif) est plus facile d'emploi. De plus, elle retire jusqu'à 2,5 fois plus de plaque dentaire.

2/10 - Comment bien se brosser les dents ? Le lavage des dents, c'est matin et soir, pendant au minimum deux minutes, avec un dentifrice fluoré (1 400 ppm de fluor pour les adultes)... et en douceur. Inutile de frotter énergiquement, cela agresse à la fois l'émail et la gencive. Le bon geste ? Partir du haut de la gencive vers le bas de la dent (du rose vers le blanc).

3/10 - Comment savoir si le brossage est efficace ? À l'aide d'un révélateur de plaque dentaire. Il se présente sous forme de chewing-gum, de pastille à sucer ou de gel liquide. On peut l'utiliser deux ou trois fois par an. Ce colorant se fixe sur la plaque dentaire. Il révèle toutes les zones qui n'ont pas été suffisamment brossées et sur lesquelles il faut donc davantage insister.

4/10 - On n'oublie pas le détartrage. On prévoit un rendez-vous annuel chez son dentiste. Il pourra alors repréciser les bons gestes à effectuer au cours du brossage des dents. Et il procédera à un détartrage, afin de retirer la plaque dentaire qui s'est minéralisée en tartre, formant une couche dure et blanchâtre.

5/10 - Faut-il se brosser la langue ? Un nettoyage doux peut s'avérer utile, mais de manière occasionnelle seulement. Par exemple, en cas de mauvaise haleine, lorsque la langue est chargée d'un enduit blanchâtre, formé après un épisode infectieux touchant la sphère ORL (laryngite, rhinite... ), la prise de médicaments ou encore en cas de diminution de la salivation. Mais attention à ne pas en abuser : un brossage quotidien peut irriter la surface de la langue et perturber sa flore microbienne

6/10 - Les brossettes interdentaires sont-elles indispensables ? Nettoyer chaque espace interdentaire est une étape incontournable pour éliminer correctement, là où la brosse à dents ne peut pas passer, la plaque dentaire et les résidus d'aliments. Cela permet de prévenir les pathologies buccales telles que la gingivite (inflammation de la gencive) et la parodontite (inflammation du tissu de soutien de la dent). Ne pas hésiter à acheter des brossettes de différentes tailles, adaptées à l'espace entre chaque dent.

7/10 - Le bain de bouche, c'est tous les jours ? C'est inutile si on ne souffre d'aucune affection buccale. Les personnes sujettes aux caries peuvent se rincer la bouche après chaque repas, en plus du brossage, avec une solution fluorée afin de renforcer l'émail de leurs dents.

8/10 - Faut-il choisir un bain de bouche antiseptique ? Les formules antiseptiques, à base de chlorhexidine, ne sont recommandées qu'en cas d'infection de la muqueuse buccale (parodontite, abcès, etc. ) ou après une intervention chirurgicale. Il existe aussi des formules à effet rafraîchissant pour combattre la mauvaise haleine ou encore des bains de bouche à base d'acide hyaluronique pour faciliter la cicatrisation en cas d'aphte. Mais à n'utiliser que ponctuellement.

9/10 - Le chewing-gum peut remplacer le brossage ? C'est une solution pratique pour rafraîchir son haleine ou après la pause déjeuner, quand on n'a pas la possibilité de se laver les dents. La mastication stimule la sécrétion salivaire, ce qui produit un autonettoyage des dents et limite les attaques acides. Mais les chewing-gums sans sucre ou ceux achetés en pharmacie ne sont pas des produits miracles. Ils ne permettent pas de nettoyer les dents aussi bien qu'un brossage, ni d'éliminer la plaque dentaire.

10/10 - Pourquoi a-t-on des taches sur les dents ? Elles sont provoquées par certains aliments (curry, cerises... ) et boissons (principalement le thé et le café), le tabac ou des médicaments tels que les antibiotiques. Avec l'âge aussi, les dents perdent de leur éclat. Le mieux est d'en parler à son dentiste, qui pourra proposer un éclaircissement. Prudence avec les dentifrices à base de bicarbonate de soude, de citron ou d'eau oxygénée, car ils peuvent attaquer l'émail et être agressifs pour les gencives ainsi que pour les racines dentaires en cas de déchaussement.