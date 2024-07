Avec l’épidémie et les confinements successifs, on est allé un peu moins chez le dentiste. Pourtant il est très important de prendre soin de ses dents, d’autant plus qu’il existe des liens entre les dents et la santé en général. Nos conseils.

La bouche est une porte d’entrée pour les bactéries. Or, les gencives sont en lien direct avec la circulation sanguine donc, en l’absence d’hygiène bucco-dentaire, une bactérie peut se retrouver un peu partout dans le corps et accentuer des problèmes de santé existants, voire être responsable d’une infection cardiaque par exemple. Une mauvaise santé bucco-dentaire peut aussi être responsable de carences. A l’inverse, les personnes souffrant de diabète ou de pathologies cardiovasculaires notamment doivent être particulièrement vigilantes car ces pathologies peuvent influer sur leurs dents, donc bien penser à avertir leur dentiste.

L'ennemi numéro 1 des dents : le sucre

On a tous en tête ce conseil : "Ne mange pas de bonbons, tu auras plein de caries !". La raison ? Dans notre bouche comme dans l’ensemble de notre corps, se trouvent des bactéries parfaitement inoffensives, qui se nourrissent essentiellement de sucres et qu’elles dégradent ensuite en acides. Ces acides attaquent progressivement l'émail des dents jusqu'à ce qu'un trou apparaisse, c'est la carie. Mais attention, le sucre ne se trouve pas que dans les bonbons. Il faut aussi se méfier des sucres cachés, notamment les plats cuisinés industriel, les gâteaux apéritifs ou encore les chips.

Attention au grignotage

Le corps humain est bien fait : dès que l'acidité augmente dans la bouche, la salive a la capacité d’abaisser progressivement cette acidité. Mais, le problème, c’est que lorsqu’on grignote sans arrêt, la salive n'a plus le temps de jouer son rôle protecteur contre les caries.

Le conseil, c’est de choisir un encas peu sucré, pourquoi pas un laitage, par exemple un yaourt. L’avantage c’est qu’il est riche en calcium, un nutriment qui contribue à reminéraliser l'émail des dents.

Pour le goûter des enfants, c’est mieux aussi de les habituer très tôt à ne pas manger trop sucré.

Le conseil, c'est de leur proposer de l’eau ou un verre de lait plutôt des sodas.

Le soda sucré ou light, c'est mauvais pour les dents

Le problème des sodas, sucrés ou light, c’est aussi qu’ils sont acides : l'acidité d'un soda équivaut celle d'un citron. Qui dit acidité, dit érosion de l’émail donc risque de carie. Donc même light c’est à éviter.

Idem pour les jus de fruits aux agrumes qui sont sucrés ET très acides. En particulier le jus de pamplemousse, qui est le plus cariogène.

C’est aussi le cas des boissons énergisantes utilisées par les sportifs, également très acides et très sucrées. Et d’ailleurs c’est pour cette raison que les sportifs ont souvent des problèmes carieux plus importants.

L'astuce : utiliser une paille, cela évite de disséminer l’acidité dans toute la cavité buccale.

Mauvaise haleine : souvent lié à une mauvaise hygiène dentaire

Dans 8 cas sur 10, la mauvaise haleine (l’halitose) est d’origine bucco-dentaire et doit inciter à consulter un dentiste. Pourquoi ? Parce que les bactéries qui se trouvent dans les espaces inter-dentaires et qui dégradent les sucres en acides, fabriquent en même temps des composés volatils sulfurés et malodorants.

C’est pour cela qu’il ne faut pas négliger le nettoyage interdentaire. Pour éviter cela, on peut utiliser des fils dentaires ou des brossettes, voire des bains de bouche pour compléter le brossage.

Dans les autres cas, sa cause est plutôt digestive, voire liée à un problème d’hydratation d’ailleurs constatée avec le port du masque. Déjà, on a tendance à moins boire quand on porte un masque. Ensuite, le masque incite à une respiration buccale plutôt que nasale. Donc résultat : cela peut générer une légère sécheresse buccale.

Le conseil : bien s'hydrater tout au long de la journée et si la mauvaise haleine persiste, consulter un dentiste.

Se brosser les dents 2 fois par jour, c'est possible

Dans les nouvelles recommandations de l'Union française de santé bucco-dentaire, si on ne peut pas se brosser les dents 3 fois par jour, on peut le faire deux fois, pendant 2 minutes. Et à la place on peut mâcher du chewing-gum sans sucre car le fait de mastiquer va vous faire saliver donc cela aura un effet anti-carie

ou se rincer la bouche à l’eau plate (pour éliminer le sucre et l’acidité)

Penser aussi à ne pas oublier de zone à nettoyer, en particulier la face interne des dents ou les dents du fond un peu difficiles à atteindre.

Il est important d’alterner les mouvements verticaux et rotatifs, mais jamais horizontaux car ils abiment l’émail.

Et de brosser du rose vers le blanc, c'est-à-dire des gencives vers la dent, afin de bien éliminer la plaque dentaire.

Changer souvent de brosse à dent

La brosse électrique permet d’éliminer deux à trois fois plus de plaque dentaire qu'une une brosse classique.

Côté pratique, les brosses à dents électriques sont généralement plus faciles à saisir et à manier, elles sont donc recommandées chez les personnes âgées dont la mobilité des mains est souvent moindre. Pour les enfants, elles ont un côté ludique qui peut les motiver pour se laver les dents.

Deux conseils pour la brosse à dent manuelle :

Préférez les brosses à dent à petite tête car elles sont plus faciles à manier et permettent de nettoyer toutes les dents, y compris les dents du fond.

Choisir des brosses à poils souples car elles sont plus douces avec vos dents et évitent d'abîmer et de faire saigner les gencives.

Et bien sûr, le plus important, c'est de la changer régulièrement. Idéalement, tous les 2 à 3 mois car ce sont des repères à bactéries.

Penser au dentifrice au fluor

Si la plupart sont de bonne qualité, privilégier toujours les dentifrices au fluor. Le fluor c’est un minéral qui va se fixer sur l’émail dentaire pour le renforcer et le rendre moins sensible aux attaques acides, et donc aux caries.

L’astuce : à la fin du brossage, cracher l’excédent de dentifrice, mais ne pas se rincer la bouche, ce qui permet de laisser un léger film de fluor pour qu’il agisse sur les dents plus longtemps.

Ne pas attendre d'avoir mal pour voir le dentiste

N'attendez pas d'avoir une rage de dents pour aller consulter votre dentiste. En effet, quand la douleur est là, c'est que la carie est déjà installée depuis longtemps.

C’est aussi l’occasion de faire un détartrage. Le problème, en plus d’être inesthétique, c’est que le tartre favorise le développement de gingivite (inflammation des gencives, qui saignent au moindre contact) voire de parodontite, à l’origine de déchaussements dentaires. Donc une fois par an, on prend rendez-vous chez le dentiste. Voire plus souvent pour les personnes à risque : fumeurs, diabétiques, femmes enceintes…

Chez l'enfant, la première visite doit être effectuée à un an car les bébés peuvent avoir des caries, puis les visites de contrôle tous les ans. Grâce au programme MT dents, vous pouvez bénéficier de rendez-vous gratuits pris en charge par l’Assurance maladie dès les 3 ans de l’enfant et tous les 3 ans.