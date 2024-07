Les éléments de la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) de M'lili (wilaya de Biskra) ont procédé lors d'une opération qualitative à la saisie de près de 4.130 comprimés psychotropes de type Prégabaline et à l'arrestation du mis en cause âgé de 40 ans, indique, dimanche, un communiqué des mêmes services.

L'opération a été menée à la suite d'informations parvenues aux services de la GN, faisant état d'une tentative de faire passe une quantité de psychotropes à bord d'un véhicule à partir d'une wilaya du sud vers une autre de l'est du pays, suite à quoi des patrouilles et des points de contrôle ont été mis en place au niveau des accès susceptible d'être empruntés, précise la même source.

Après avoir observé le véhicule en question, le chauffeur a été sommé de s'arrêter et après une fouille minutieuse, "une quantité de près de 4.130 comprimés psychotropes de type PREGABALINE 300 mg a été retrouvée camouflée au niveau du tableau de bord. Le mis en cause a été arrêté et conduit au siège de la Brigade pour poursuivre l'enquête". "Dès le parachèvement des procédures de l'enquête, le mis en cause sera déféré devant le Procureur de la République territorialement compétent", note le communiqué.