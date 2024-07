Le défenseur international algérien des Young Boys, Jaouen Hadjam, a été expulsé lors de la défaite concédée dimanche à domicile face au FC Sion (1-2), à l'occasion de la 1re journée du championnat suisse de football.

Averti une première fois à la 23e minute, le latéral gauche algérien a reçu un deuxième carton, synonyme d'expulsion, à l'heure de jeu (60e).

Le champion de Suisse en titre a raté son départ. Pourtant, les locaux ont ouvert le score dès la 16e minute par Ganvoula, avant de concéder deux buts inscrits par Djokic (39e) et Chouaref (66e).

Hadjam (21 ans) avait rejoint les Young Boys en janvier 2024 pour un contrat de quatre ans et demi, en provenance du FC Nantes (Ligue 1/ France). Avant de rejoindre "La Super League" suisse, le natif de Paris n'avait disputé que 104 minutes de jeu en 8 matches de Ligue 1 française.

Hadjam a signé ses grands débuts en sélection nationale en mars 2023, à l'occasion de la double confrontation face au Niger, dans le cadre des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (décalée à 2024) en Côte d'Ivoire.

Non retenu pour la dernière CAN, Hadjam a été convoqué par le nouveau sélectionneur bosnien Vladimir Petkovic en mars dernier, à l'occasion du tournoi amical FIFA-Series 2024 disputé en Algérie, avec au menu deux matchs face à la Bolivie (3-2) et l'Afrique du Sud (3-3).

Deux mois plus tard, il a été convoqué pour les deux premières journées de qualifications de la Coupe du monde 2026 : à domicile face à la Guinée (1-2) et en déplacement face à l'Ouganda (2-1).