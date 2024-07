Le Club nautique constantinois (CNC) a remporté samedi le titre de champion national de water-polo de la catégorie des moins de 17 ans (U17) en battant en finale 20-7 l'ASPTT de Constantine.

La finale s'est déroulée devant une foule nombreuse à la piscine olympique Benyahia Cherif de Constantine dans des conditions d'organisation optimales assurées par la ligue de wilaya de la discipline et les autorités locales en présence de l'entraîneur national Yacine Benkara en mission de sélection des éléments qui représentent l'Algérie au championnat arabe prévu août prochain au Caire (Egypte).

"Le couronnement du club nautique Constantinois est le fruit des préparatifs physiques et techniques, de la ferme mise en œuvre par les joueurs des instructions techniques et de la disponibilité tout au long de la saison des conditions et moyens nécessaires notamment la piscine", a déclaré à l'APS l'entraîneur du club, Abderrahmane Aïdouni.