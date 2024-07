La livre souffrait de données moroses sur l'économie britanniques jouant quelque peu en faveur d'une réduction de taux, et pâtissait, tout comme l'euro, d'un regain de vigueur du dollar.

Ce matin, la devise britannique perdait 0,29% contre le billet vert, à 1,2906 dollar, la monnaie unique cédait 0,12% à 1,0883 dollar. Les ventes au détail au Royaume-Uni se sont affaissées de 1,2% en juin, après une hausse de 2,9% le mois précédent, selon l'Office national des statistiques (ONS) vendredi, soit une baisse plus sévère qu'attendu par les économistes.

Selon l'ONS toujours, l'emprunt du secteur public britannique s'est révélé plus élevé que prévu ces derniers mois au Royaume-Uni, atteignant 14,5 milliards de livres en juin, réduit de près de 20% par rapport à un an plus tôt, mais supérieur aux attentes. Ces finances publiques moins bonnes qu'espéré, couplées à ce léger repli de la consommation, constituent une "double dose de mauvaises nouvelles" pour l'économie britannique, estiment des analystes.

La livre s'est inclinée dans la foulée de cette publication. Dans un contexte où "l'inflation semble contenue" à 2% mais "la croissance des salaires reste élevée", la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) s'annonce serrée, tempèrent cependant les analystes, ajoutant que le marché "évalue actuellement à moins de 50% la probabilité d'une baisse des taux lors de la réunion de la BoE du 1er août. De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) a sans surprise laissé ses taux directeurs inchangés jeudi, laissant toutes les options sur la table pour la prochaine réunion de rentrée.

Le dollar profite d'une liquidation générale dans un climat tendu

Le dollar avait la faveur des cambistes hier, seul actif majeur à échapper à un courant vendeur dans un climat d'incertitude économique et politique accrue. Vers 20H00 GMT, le billet vert gagnait 0,15% face à la monnaie unique, à 1,0879 dollar pour un euro.

Il prenait même 0,24% contre la devise britannique, à 1,2911 dollar pour une livre sterling. "C'est l'été il y a de la pression pour réduire son exposition", a commenté Adam Button, de ForexLive.

Cours de vendredi Cours de jeudi

20H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0879 1,0897

EUR/JPY 171,36 171,48

EUR/CHF 0,9671 0,9672

EUR/GBP 0,8426 0,8418

USD/JPY 157,50 157,37

USD/CHF 0,8890 0,8876

GBP/USD 1,2911 1,2944.