Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu, hier à Accra (Ghana), avec le Secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe (UMA), Tarek Ben Salem, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, "le ministre Ahmed Attaf a réitéré ses félicitations à M. Tarek Ben Salem pour sa nomination comme Secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, saluant, par là même, le choix judicieux de la Tunisie, pays frère, qui a proposé à ce poste un diplomate chevronné connu pour son attachement et son engagement en faveur des questions d'intérêt pour la région maghrébine", précise la même source.

M. Attaf a assuré M. Tarek Ben Salem que "l'Algérie lui apportera son soutien dans l'accomplissement de ses missions au service des aspirations et des intérêts des peuples maghrébins", conclut le communiqué.

... s'entretient aussi avec le président du Parlement panafricain...

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu, hier à Accra (Ghana), avec le président du Parlement panafricain (PAP), Fortune Charumbira, indique un communiqué du ministère. La rencontre a permis aux deux parties de "passer en revue les efforts et les activités du Parlement panafricain en faveur du renforcement de l'action africaine commune" et d'"examiner les voies à même de permettre à cette institution importante d'accomplir son rôle pleinement", a précisé le communiqué.

... et avec la Directrice exécutive de l'AUDA-NEPAD

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a eu, hier à Accra (Ghana), une rencontre bilatérale avec la Directrice exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD), Mme Nardos Bekele-Thomas, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a été consacrée, précise le communiqué, à "l'examen des questions phares liées aux enjeux de développement sur le continent africain, et des moyens de renforcer l'adhésion de l'Algérie et sa contribution, étant l'un des cinq pays fondateurs de l'AUDA-NEPAD, pour soutenir les efforts collectifs visant à renforcer l'intégration et à promouvoir le développement en Afrique".