Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a félicité, samedi, Derrache Chemseddine Abdelali qui a offert à l'Algérie, pour la toute première fois, une médaille d'or aux Olympiades internationales des mathématiques (OIM), qui se sont déroulées en Grande-Bretagne, et pour avoir décroché son baccalauréat, en 2024, avec mention "Excellent".

"Derrache Chemseddine Abdelali... Un autre bourgeon qui vient d'éclore sur le sentier de la jeunesse algérienne montante... Il décroche son baccalauréat avec mention +Excellent+ cette année et offre à l'Algérie, pour la toute première fois, une médaille d'or aux Olympiades des mathématiques qui se sont déroulées en Grande-Bretagne", a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. "Tu fais partie de la trempe d'enfants dont l'Algérie peut s'enorgueillir... Merci à toi Chemseddine et à tes parents, pour cet honneur immense et historique que tu as offert à ta patrie", a ajouté le président de la République.