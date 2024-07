Les deux groupes publics Sonatrach et Sonelgaz signeront, prochainement, avec des partenaires internationaux, un accord portant réalisation d'un câble électrique sous-marin qui permettra l'exportation de l'électricité vers le continent européen, a indiqué, dimanche à Alger, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

S'exprimant à la presse en marge de sa visite au siège de l'Opérateur du système électrique (OSE) relevant de Sonelgaz, le ministre a indiqué que "Sonatrach et Sonelgaz prévoient la signature de contrats portant réalisation d'un câble électrique sous-marin reliant l'Algérie et l'Europe, lequel permettra à l'Algérie l'exportation de l'électricité conventionnelle produite à partir du gaz naturel ou encore celle produite grâce aux énergies alternatives et renouvelables".

Mettant en avant l'importance de ce projet "historique pour l'Algérie", M. Arkab a souligné que "les préparatifs sont en cours pour la signature de ces contrats dans l'ambition d'entamer la réalisation dudit câble".