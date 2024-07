Le Nigeria a infligé une amende de 220 millions de dollars (202 millions d'euros) au groupe américain Meta, maison mère de Facebook et WhatsApp, pour des violations "multiples et répétées" de la protection des données et des droits des consommateurs, selon les autorités.

Dans un communiqué publié vendredi, la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs (Federal Competition and Consumer Protection Commission, FCCPC) a accusé Meta d'avoir violé sur Facebook et WhatsApp les lois du Nigeria garantissant cette protection.

Selon le communiqué signé du directeur général de la FCCPC, Adamu Abdullahi, l'enquête, menée entre mai 2021 et décembre 2023 par la FCCPC associée avec la Commission chargée de la protection des données au Nigeria, a démontré que Meta avait des « pratiques invasives ». " dans le pays en matière de protection des données et des consommateurs.

Le communiqué accuse Meta de pratiques discriminatoires, d'abus de position dominante, d'utilisation sans autorisation de données personnelles des Nigérians et d'avoir privé les Nigérians du droit de déterminer comment leurs données étaient utilisées.