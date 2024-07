Une enveloppe financière d'un milliard DA vient d'être octroyée à l'équipement du nouvel hôpital de 240 lits de la commune d'Ain M'lila, dans la wilaya d'Oum El-Bouaghi, a indiqué dimanche le directeur local par intérimaire de la santé et de la population, Souhil Belhatem.

"Les équipements à développer pour cette structure hospitalière comprennent le matériel du pavillon des opérations chirurgicales et des services de radiologie, de réanimation et de médecine légale ainsi qu'un scanner, divers équipements médicaux et bureautiques", at-il déclaré à l'APS .

L'opération d'équipement de cet établissement sanitaire atteint actuellement 70 % et sera terminée dans les prochains mois avant de mettre effectivement en service cet hôpital, a fait savoir le même responsable.