Les enfants représentent une part importante des victimes de la traite dans le monde, les filles étant touchées de manière disproportionnée, indique l'ONU dans un nouveau Rapport, appelant à une "action urgente et globale" pour s'attaquer à cette situation.

Selon le rapport mondial sur la traite des personnes de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les enfants sont deux fois plus susceptibles que les adultes d'être victimes de violences au cours de la traite.

Confrontés à des crises qui se superposent, telles que les conflits armés, les pandémies, les difficultés économiques et les défis environnementaux, les enfants sont de plus en plus vulnérables. A cet effet, la campagne internationale organisée cette année à l'occasion de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains, célébrée le 30 juillet, appelle à accélérer les actions visant à mettre un terme à la traite des enfants.

Pour l'ONUDC, les enfants sont soumis à diverses formes de traite, notamment l'exploitation par le travail forcé, la criminalité ou la mendicité, la traite à des fins d'adoption illégale, l'enrôlement dans les forces armées, ainsi que la violence et l'exploitation en ligne, et aussi, l'exploitation sexuelle.

En outre, la prolifération des plateformes en ligne pose des risques supplémentaires car les enfants se connectent souvent à ces sites sans garanties adéquates. Les trafiquants exploitent les plateformes en ligne, les réseaux sociaux et le "dark web" pour recruter et exploiter les enfants, en utilisant la technologie pour échapper à la détection, atteindre un public plus large et diffuser des contenus abusifs.

L'identification et la protection des enfants victimes restent difficiles en raison du faible nombre de signalements, du manque de sensibilisation et de l'insuffisance des ressources allouées aux services d'aide aux victimes, déplore l'ONU.

Une action urgente et globale est essentielle pour s'attaquer à cette situation désastreuse, protéger les groupes vulnérables de l'exploitation et soutenir les enfants victimes de la traite, estime l'ONU.

"Pour lutter efficacement contre ce fléau, des efforts concertés sont nécessaires aux niveaux national et international", insistent les Nations-Unies, appelant à donner la priorité à la protection des enfants, renforcer la législation, améliorer l'application de la loi et allouer davantage de ressources à la lutte contre la traite des enfants, et à cibler les causes profondes, telles que la pauvreté et l'inégalité, afin de réduire la vulnérabilité des enfants.

La traite des personnes constitue un crime majeur et une grave violation des droits de l'homme. Chaque année, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants tombent entre les mains de trafiquants, dans leur propre pays et à l'étranger.