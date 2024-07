Un premier groupe composé de 100 enfants issus de différentes communes de la wilaya de Saïda a bénéficié récemment d'un camp de vacances à la plage de Sidi Fredj à Alger, a-t-on appris de la direction locale de la Jeunesse et des Sports (DJS).

Le directeur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya, Ahmed Madhi, a précisé, lors de sa supervision du départ vers Alger d'un deuxième groupe constitué aussi de 100 enfants bénéficiaires de cette initiative, que cette action s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, en coordination avec le ministère de tutelle (MJS), visant à faire profiter les enfants des wilayas de l'intérieur du pays des bienfaits de la mer durant les vacances scolaires.

Par ailleurs, l'initiative vise également à créer des passerelles de communication entre les enfants issus des régions de l'intérieur et des Hauts-plateaux du pays et ceux des wilayas côtières, ainsi que de permettre à ces enfants de passer des séjours agréables en bord de mer.

Le même responsable a, d'autre part, ajouté que les enfants (garçons et filles) bénéficiaires de cette initiative, dont l'âge oscille entre 6 et 14 ans, issus des différentes communes de la wilaya de Saïda, devront passer 12 jours au bord de la mer au niveau de la plage de Sidi Fredj, durant lesquels des activités ludiques, sportives et de divertissement leur sont proposées en vue d'agrémenter leur séjour.

Des moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite de cette opération, dont un médecin, des psychologues et des animateurs, dont la mission est de veiller à leur santé et leur garantir les meilleures conditions d'accueil, signale-t-on.

Il convient de souligner qu'un autre contingent constitué également de 100 enfants de la même wilaya prendront le départ, prochainement, vers l'une des plages de Beni-Saf , dans la wilaya de Aïn Temouchent, dans le cadre de la même opération.

Il y a lieu de rappeler que, durant l'année écoulée, pas moins de 800 enfants de la wilaya de Saïda ont bénéficié de séjours balnéaires dans la région de Tenes, wilaya de Chlef, selon la même source.