La wilaya de Mascara prévoit la réalisation, lors de la campagne de moisson-battage de la saison agricole en cours, une production de 116.000 quintaux de différentes variétés de céréales, a-t-on appris, dimanche, du directeur des Services Agricoles (DSA), Mohamed Amine Djebiri.

La production céréalière connaitra une légère hausse par rapport à la saison écoulée, durant laquelle la wilaya de Mascara avait réalisé une production de plus de 100.000 quintaux, et ce en raison de l’augmentation des superficies irriguées réservées à la céréaliculture, qui approche les 12.880 hectares, a-t-il indiqué.

Le même responsable a déclaré que la superficie des céréales au cours de la campagne de moisson-battage de la campagne agricole en cours est la même que la superficie irriguée estimée à 12.879 hectares, et ce sur 76.625 ha de la superficie totale cultivée, au cours de cette saison, en raison du manque de précipitations, en particulier pendant la période s'étendant d'octobre de l'année dernière au mois de mars dernier.

La quantité attendue, lors de cette campagne de moisson-battage, est estimée à plus de 64.000 quintaux de blé dur, environ 8.300 quintaux de blé tendre, plus de 35.500 quintaux d'orge et plus de 6.700 quintaux d’avoine.

Les prévisions des cadres des subdivisions territoriales, relevant de la direction des Services Agricoles, font état d’un rendement attendu de 9 quintaux à l’hectare lors de la campagne en cours.

La DSA et la Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS) de la wilaya ont pris les dispositions nécessaires pour la réussite de la campagne actuelle de moisson-battage, en mobilisant 16 points de stockage de céréales, 231 moissonneuses-batteuses, 4.462 tracteurs, 3.122 camions pour le transport du produit récolté et autres matériels.