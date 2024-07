Une conférence nationale sur le "processus de réformes, l'Algérie des acquis et des réalisations", a été organisée samedi à Alger, par la Fédération algérienne de la société civile (FNSC), à travers laquelle les participants ont salué les réformes et les réalisations de l'Algérie dans les domaines politique, social et diplomatique, ces dernières années.

Intervenant à cette occasion, le président du Conseil national du FNSC, Taher Chiha, a indiqué que "l'Algérie a connu, depuis l'investiture du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, des réformes politiques, économiques et sociales profondes, dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle", précisant que "ces réformes qui ont prouvé leur efficacité, doivent se poursuivre avec un accompagnement étroit de la société civile".

De son côté, le politologue, Attallah Fechar, a salué les réformes politiques que l'Algérie a connues à travers la promulgation de plusieurs lois, en tête desquelles la Constitution de 2020, soutenant que le président de la République "a tout mis en œuvre pour moraliser l'administration publique en vue de mettre fin à la corruption et à la bureaucratie".

Par ailleurs, l'économiste, Mourad Kouachi, a relevé que les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des mines et de l'hydraulique, ainsi que les investissements ont connu "un bond qualitatif ces quatre dernières années", appelant à cet égard, à "accélérer la numérisation de tous les secteurs pour un développement rapide".

Il a également évoqué l'industrie et le tourisme, soulignant "les grandes capacités de ces deux domaines" outre l'importance d'oeuvrer à les développer davantage.

L'enseignant universitaire, Amar Neghissa a, pour sa part, mis en avant "les nombreuses victoires diplomatiques que l'Algérie a réalisé ces dernières années, notamment, a-t-il dit, après son adhésion en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité onusien, où elle a plaidé en faveur de la cause palestinienne".

Concernant les réformes sociales, Abdelkader Kas s'est félicité des différentes réalisations ayant contribué à l'amélioration des conditions de vie du citoyen.