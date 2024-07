La scène médiatique algérienne s'étoffe avec la parution du premier numéro de "Visions d'Algérie", un magazine bimensuel qui se veut être une tribune d'information et d'analyse avec pour ambition de s'imposer comme une "référence incontournable" dans le traitement de l'actualité nationale et internationale.

Fruit d'une collaboration entre des journalistes et des spécialistes, "Visions d'Algérie" se distingue par son approche globale et son engagement à offrir une lecture éclairée et pluraliste de l'actualité, se fixant comme mission d'informer, d'analyser et de débattre des enjeux majeurs auxquels sont confrontés l'Algérie et le monde, tout en proposant des pistes de réflexion portant sur des domaines divers.

Dans son éditorial "Que la fête commence", l'auteur souligne que la parution de ce numéro 1 du magazine coïncide avec la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. "Notre pays, si jaloux de sa souveraineté, est déterminé à garder le cap de sa doctrine diplomatique qui fait du soutien aux mouvements de libération non pas une coquetterie politique, mais un principe immuable qui n'est pas sujet à la compromission", fait -il vaut.

Le premier numéro de "Visions d'Algérie" pose les jalons d'"une ligne éditoriale ambitieuse". Au fil de ses pages, le lecteur est convié à un voyage à travers les thématiques qui rythment l'actualité.

Dans sa Une, "Pourquoi il doit rester", le magazine consacre un dossier sur la candidature du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la prochaine élection présidentielle prévue le 7 septembre, proposant un "Flash-Back sur un quinquennat pas de tout repos".

La publication est également revenue sur la visite que le président de la République a effectuée en Italie en tant qu'invité d'honneur à la réunion du Groupe des 7 pays les plus industrialisés, sous le titre : "Tebboune en guest-star du G7 ".

"L'ANP en mode 2.0" est l'autre article mettant en avant les nouveaux défis de l'Armée nationale populaire (ANP) après le terrorisme, soulignant que l'"armée algérienne, qui s'était fixée pour mission durant la fin des années 90 et début des années 2000, d'anéantir la menace terroriste qui avait ébranlé les fondements de l'Etat, est désormais sur tous les fronts".

Le dossier central de ce numéro inaugural s'intéresse également aux relations de l'Algérie avec les pays de la région et les Etats arabes. Des analyses d'experts en géopolitique et en économie côtoient des reportages sur le terrain, offrant un éclairage sur les enjeux et les perspectives de coopération entre l'Algérie et les pays du continent africain.