Une nouvelle revue politique et économique mensuelle intitulée "Bawabet El Djazaïr" (Portail de l'Algérie) vient d'enrichir le paysage médiatique algérien.

Le numéro zéro de cette revue propose des analyses et des articles sur l'actualité nationale, régionale et internationale par des auteurs algériens et arabes, qui abordent la dynamique et les mutations économiques sans précédent que connaît le pays à tous les niveaux.

La revue revient longuement sur la présence diplomatique notable de l'Algérie dans les fora internationaux au cours des cinq dernières années et son attachement à ses principes et ses positions dans la bataille de polarisation en cours dans un monde en crise et une région en effervescence.

Parmi les principaux dossiers à la Une, on retrouve "La diplomatie souveraine sous Abdelmadjid Tebboune" et "Redressement de cap, feuille de route pour l'avenir d'une nation" sur les cinq années de gouvernance du président de la République.

La revue consacre également un article à la disponibilité de l'Armée algérienne face à tous les scénarios possibles, notamment dans le contexte des mutations régionales. Intitulé "La défense stratégique : parer à tous les scénarios", l'article met en exergue l'activation des éléments de la sécurité nationale et le renforcement des capacités de l'Armée.

"La bataille de la sécurité alimentaire et hydrique : l'Algérie au cœur de l'équation" est le titre d'un autre article qui traite abondamment de la révolution menée par la nouvelle Algérie dans ce domaine prioritaire faisant partie des engagements du président de la République.

Au volet économique, la revue met en lumière les réalisations économiques du pays au cours des dernières années, rappelant que l'économie algérienne occupait la troisième place en Afrique, selon les données du Fonds monétaire international pour l'année 2024.

La revue revient, par ailleurs, sur les développements de la question du Sahara occidental dans un article intitulé "La question sahraouie : le tournant".

Le numéro zéro de cette nouvelle revue consacre aussi un article au rôle de l'Algérie en Afrique, intitulé "L'Agence algérienne de développement en Afrique : le soft power algérien".