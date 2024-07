Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a présidé une conférence nationale sur les résultats des examens nationaux de la session 2024, indique dimanche un communiqué du ministère.

La conférence, tenue samedi au siège du ministère par visioconférence, avec la participation de cadres de l'Administration centrale et des directeurs de l'éducation, a "porté sur les résultats des examens nationaux (session 2024) et le suivi du taux de réalisation des opérations programmées jusqu'au 31 juillet conformément au plan opérationnel", précise la même source.

A l'entame de la conférence, "le ministre a félicité les cadres de l'Administration centrale et les directeurs de l'éducation et, à travers eux, l'ensemble du personnel du secteur, pour les bons résultats obtenus au Baccalauréat et au Brevet d'enseignement moyen (session 2024), ainsi que pour les excellents résultats obtenus à l'examen d'évaluation des acquis de l'enseignement primaire".

Ces résultats sont "le fruit de la stabilité qu'a connue le secteur, de l'engagement et du professionnalisme de tous les membres de la communauté éducative, mais aussi du soutien et de l'accompagnement assurés par l'Etat, à sa tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a-t-il soutenu.Dans le cadre de la clôture de l'année scolaire, le ministre a suivi "le taux de réalisation des opérations programmées jusqu'au 31 juillet 2024, liées essentiellement à la scolarité, au personnel, au soutien scolaire, à la distribution du livre scolaire et à la rénovation des établissements scolaires".

Le ministre a insisté sur "la nécessité d'accorder la plus grande importance aux réunions des commissions de recours au niveau des wilayas prévues les 21 et 22 juillet afin de statuer sur les cas soulevés par les élèves et leurs parents", conclut le communiqué.