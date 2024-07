Près de 1,3 kg de kif traité et 87 g de cocaïne ont été saisis par la brigade mobile des Douanes de Chlef, qui a également arrêté cinq (5) individus impliqués dans cette affaire, a-t-on appris dimanche auprès de ce corps constitué.

Selon un communiqué de la cellule de communication de la Direction régionale des Douanes de Chlef, cette opération a été réalisée dans le cadre de la coordination des efforts entre les

équipes opérationnelles des Douanes et les services sécuritaires, dont la Gendarmerie nationale, au niveau d'un point de contrôle conjoint entre les unités opérationnelles des deux corps, où la fouille d'un véhicule touristique a permis la découverte des drogues suscitées.

La poursuite des investigations dans cette affaire a permis l'arrestation de cinq (5) personnes, en plus de la saisie de deux (2) véhicules touristiques, un fusil de chasse sous marine et une somme d'argent en monnaie nationale issue des revenus de vente de ces produits prohibés, selon la même source.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre le trafic des drogues et psychotropes visant la préservation de la santé et de la sécurité des citoyens, a conclu le même communiqué.

Ouargla : saisie de 75.000 capsules de psychotropes (sûreté)

Une quantité de 75.000 capsules de psychotropes a été saisie et deux narcotrafiquants ont été arrêtés à Ouargla par la brigade de recherches et d'investigation (BRI) de la sûreté de la wilaya d'Ouargla, a rapporté samedi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps constitué.

Agissant sur informations faisant état de l'acheminement par les mis en cause, faisant partie d'une bande criminelle organisée, de cette quantité de psychotropes vers Ouargla, les services de la police sont aussitôt intervenus pour appréhender les fauteurs et mettre la main sur la marchandise prohibée, a expliqué la même source.

L'opération de perquisition du domicile de l'auteur principal, menée en coordination avec le parquet, a permis de saisir, outre la quantité de 75.000 capsules de psychotropes, deux fusils de chasse et un téléphone mobile (Thouraya), d'une somme d'argent, en sus d'un véhicule utilisé comme moyen de transport et de contrebande, avant d'arrêter son acolyte, a indiqué le même document.

Après finalisation des procédures réglementaires, les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes, a conclu la même source.