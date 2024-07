Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 238 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant ces dernières 24 heures à travers le pays, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.

Par ailleurs, le dispositif de surveillance des plages fait état de la mort de deux personnes par noyade en mer dans les wilayas de Chlef et de Mostaganem, précisant qu'il s'agit respectivement d'un jeune homme de 22 ans, noyé dans une zone rocheuse interdite à la baignade à Ténès et d'un autre jeune homme du même âge, au niveau d'une plage interdite à la baignade à Achacha.

Le même dispositif a effectué, durant la même période, 1190 interventions pour le sauvetage de 849 personnes de noyade, dont 239 ont été prises en charge sur place et 101 autres ont été évacuées vers les hôpitaux.

Le bilan de la Protection civile déplore en outre la mort de 3 personnes par noyade dans les réserves d'eau à Sétif où 2 enfants âgés de 12 et 14 ans sont noyés dans un barrage d'eau et à

Tébessa où un jeune homme de 25 ans est également mort par noyade dans une retenue collinaire.

La Protection civile qui a procédé durant la même période à l'extinction de 7 incendies urbains et divers dans les wilayas d'Alger (2 incendies), Tizi Ouzou (1), Oran (1), Bordj Bou

Arreridj (1), Relizane (1) et In Salah (1), déplore cependant le décès d'une personne, carbonisée dans un incendie qui s'est déclaré à l'intérieur d'un appartement à Draria (Alger).

Oran : 2 morts et 3 blessés dans un accident de la route (Protection civile)

Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu, dimanche dans la ville d'Oran, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile de la wilaya.

Les services de la Protection civile sont intervenus, dimanche matin à 8h30, après avoir été alertés sur une collision entre deux véhicules au rond-point El Bahia, à l'entrée sud de la ville d'Oran.

Cet accident a causé la mort de deux personnes, âgées de 22 et 25 ans, et a fait trois blessés graves âgés entre 22 et 45 ans. Les corps des deux victimes ont été déposés à la morgue de l'hôpital 1er novembre, alors que les blessés ont été admis au service des urgences de cet établissement hospitalier.Les services de police ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.

