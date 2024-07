Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) organisera, du 27 au 30 juillet, un camp pour les jeunes entrepreneurs dans la wilaya de Tipaza, sous le slogan : "Notre jeunesse, une vision innovante pour une économie croissante", en vue de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes et soutenir les porteurs de projets, a indiqué, jeudi, un communiqué du Conseil.

Le CSJ organisera, à travers "la Commission de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de l'économie de la connaissance", un camp pour les jeunes entrepreneurs du 27 au 30 juillet à Tipaza, a précisé la même source ajoutant que cet événement "tend à promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes et à soutenir les porteurs de projets".

Cette manifestation prévoit l'organisation d'une "séance de débat thématique réunissant les jeunes, les entrepreneurs et un groupe de spécialistes pour débattre des défis et préoccupations auxquels sont confrontés les porteurs de projets mais aussi pour explorer les moyens d'y remédier", selon la même source.

Une séance de débat "de haut niveau" sera également organisée sur la "Contribution des entrepreneurs à la sensibilisation sociétale et politique de la jeunesse algérienne".

En outre, des sessions de formation de base, sous forme de conférences et d'ateliers, seront organisées au profit des jeunes participants. Elles porteront sur différents sujets à même de "contribuer à l'amélioration du climat des affaires pour renforcer l'économie nationale et soutenir l'esprit entrepreneurial chez les jeunes algériens".

Par ailleurs, ce camp verra l'organisation d'un concours pour sélectionner les meilleurs projets innovants dans cinq (5) spécialités liées à l'entrepreneuriat, l'objectif étant de "motiver et encourager les jeunes innovateurs à concrétiser leurs projets".

A cette occasion, 25 projets "seront sélectionnés parmi ceux qui ont été inscrits sur le formulaire numérique par le Comité scientifique composé de membres, de cadres du conseil et d'experts en entrepreneuriat. Cinq (5) autres projets lauréats de chaque axe seront ensuite sélectionnés, une fois évalués par les jurys".

Le camp verra la participation de plus de 400 jeunes parmi les membres, experts et représentants de secteurs gouvernementaux et d'organismes officiels concernés, ainsi que des jeunes porteurs de projets et des entrepreneurs âgés entre 18 et 40 ans.