Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la Guinée, Oumar Diouhé Bah, a lancé vendredi une campagne de distribution des médicaments contre les maladies tropicales négligées (MTN), dans la région de N'Zérékoré (sud-est).

Cette campagne de distribution de masse de médicaments inscrite dans l'optique de la chimiothérapie préventive contre les MTN, vise les enfants et les personnes âgées, a indiqué le ministre de la Santé. L'opération va toucher une trentaine de districts sanitaires du pays, dans lesquels des foyers propices à ces maladies ont été notifiés par les autorités sanitaires locales.

Dans les six districts sanitaires de la région de N'Zérékoré, les sujets ciblées par la campagne sont des personnes de cinq ans et plus et des enfants de cinq à 14 ans pour le déparasitage.

Selon le ministre Oumar Diouhé Bah, pour l'année 2024, plus de 21 millions de comprimés contre l'onchocercose, quatre millions de comprimés contre la filariose et parasitose et cinq millions de comprimés contre la schistosomiase ont été fournis par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), au gouvernement guinéen.

"Ces médicaments reçus aujourd'hui serviront à traiter l'ensemble des communautés endémiques de notre pays", a précisé le docteur Oumar Diouhé Bah. Les récentes études sur la santé publique en Guinée montrent que l'onchocercose touche 33 préfectures du pays alors que la filariose lymphatique touche une vingtaine de localités.