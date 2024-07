L’ES Mostaganem a enregistré l’arrivée de pas moins de 11 nouveaux joueurs depuis l’ouverture du mercato estival, le 1er juillet en cours, a-t-on appris, vendredi, auprès de la direction du nouveau promu en Ligue 1 de football.

Le recrutement réalisé par les dirigeants de l’Espérance touche tous les compartiments de cette équipe qui retrouve l’élite après près de 25 ans d’attente, précise-t-on.

Les deux dernières recrues en date de l’ESM sont arrivées de l’US Biskra (Ligue 1), en l’occurrence, Cherif Siam et Tamer Nezar. Ils rejoignent neuf autres joueurs : Hani Kacemi et Bouhalfaya (SKAF Miliana), Abdelkader Temimi (MC Oran), Mohamed Alaouchiche et Toufik Addadi (ASO Chlef), Saïd Bourahla (NC Magra), Chakib Aoudjane (ES Ben Aknoun), Meddah (USM Khenchela) et Adel Amaouche (MC El Bayadh).

Parallèlement à ces renforts, la direction de la formation de l’Ouest du pays a prolongé les contrats de plusieurs joueurs de l’effectif de l’exercice passée, dont les derniers en date, Merzak Abaaziz et Ameur Bouguettaya, souligne-t-on encore.

En revanche, les Vert et Blanc ont perdu les services de leur meneur de jeu, Oussama Daibiche qui a rejoint le CR Belouizdad, le vice-champion de la Ligue 1 et vainqueur de la coupe d’Algérie au titre de l’exercice passé.

Pour rappel, l’ESM a confié la barre technique de son équipe à l’entraineur Cherif Hadjar en remplacement de son collègue Réda Bendriss qui a débarqué à l’ES Sétif.