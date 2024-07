La 18e édition de la fête du bijou de la commune d’Ath Yenni, à 35 km au sud-est de Tizi-Ouzou, prévue initialement du 25 juillet au 3 août prochain, finalement ils ont avancé pour jeudi le 18 juillet au 27 du même mois .Au Collège Larbi Mezani dans le chef lieu d’Ath Yenni wilaya de Tizi-Ouzou.

Pour rappel, cette grande manifestation culturelle et commerciale est une opportunité pour les artisans bijoutiers participants a cette événement, de vendre leur production, mais aussi aux amateurs de bijoux traditionnels et aux touristes internes et étrangers, dont de nombreux fidèles à ce rendez-vous, de s’acquérir boucles, bracelet, colliers, fibules ou autres pièces. La commune d’Ath Yenni se démarque par une participation exceptionnelle d’artisans bijoutiers. En effet, le nombre d’artisans est passé de 175 lors de la précédente édition à 135 cette année, ce qui en fait un véritable record.

C'est un évènement à ne pas manquer, qui permet d'admirer la beauté et la richesse de tous ces chefs-d'œuvres de l'artisanat qui forment la richesse, la beauté et l'âme d'un pays. Cette édition qui se déroule à Ath Yenni (en Kabylie) voit la participation de pas moins de 19 wilayas (département) du pays les artisans de Tizi-Ouzou, Tipaza, Bejaia, Bouira, Boumerdes, Alger, Adrar, Tamanrasset, Adrar, Mostaganem et Sidi Bel Abbes, Annaba,Batna ,Khenchela ,Setif . Cette diversité contribuera à enrichir l’événement et à promouvoir l’artisanat local à travers tout le pays. Un programme riche et varié pour cette 18ème édition de la fête du bijou d’Ath Yenni .La Fête du bijou d’Ath Yenni promet une expérience inoubliable aux visiteurs avec un programme riche et varié. Une exposition-vente mettra à l’honneur l’artisanat local, en particulier les célèbres bijoux d’Ath Yenni, réputés pour leur conception en argent et leurs élégantes décorations en corail et émaux. Les visiteurs auront l’occasion d’admirer et d’acquérir ces créations uniques, véritables symboles de l’identité culturelle de la région.

F.Y