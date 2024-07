Les services agricoles de la wilaya de Biskra prévoient une production supérieure à un million de quintaux de céréales au terme de l'actuelle saison agricole 2023-2024, a indiqué jeudi le directeur du secteur, Lahbib Bousri.

Cette récolte devra être obtenue sur une superficie emblavée de plus de 32.000 hectares, selon le même responsable qui a prévu la collecte de plus de 500.000 quintaux de blé dur, 200.000 quintaux de blé tendre et 200.000 quintaux d'orge et d'avoine.

Reposant pour l'essentiel sur l'irrigation par les eaux souterraines, les superficies céréalières de la wilaya devront avoir un rendement moyen à l'hectare supérieur à 40 quintaux, a-t-il déclaré, relevant un intérêt croissant des agriculteurs pour cette filière, notamment dans les régions de Zeribet El Oued et Ain Naga à l'Est de Biskra et sur les périmètres d'Oumeche, Lioua et Loutaya à l'Ouest et au Nord de la wilaya.

La campagne de moisson-battage et de collecte mobilise tous les moyens nécessaires et est étroitement suivie par la direction des services agricoles, la chambre de l'agriculture, l'Office national interprofessionnel des céréales, la Coopérative des céréales et légumes secs et l'Institut national de protection des végétaux, a ajouté la même source.